Ostravské stopy: Fascinovala mě neutěšenost a poetika hald, líčí výtvarník

„Ostravu jsme s kamarády a spolužáky začali objevovat v druhé polovině devadesátých let. První naše výstava byla myslím v Černém pavouku, s Pavlem Šmídem a Michalem Nedvědem. A také s Jakubem Špaňhelem, se kterým jsme spolužáci. K tomu se přidružili Jiří Surůvka a Petr Lysáček. Černý pavouk byl totiž antikvariát i galerie v jednom,“ vzpomíná Bolf.

Josef Bolf Narodil se v roce 1971 v Praze.

Český výtvarník, přezdívaný „mistr deprese", absolvent pražské Akademie výtvarných umění.

Do širšího povědomí se dostal mimo jiné díky nominaci na Cenu Jindřicha Chalupeckého v roce 2005 a také díky ocenění Osobnost roku 2010, která je udělována žijícím umělcům za nejvýznamnější počin předchozího roku.

Věnuje se malbě a animaci, kombinuje techniky, často se inspiruje hororem nebo sci-fi.

. Jeho dílo se díky akvizici Zisky 2018 stalo trvalou součástí fondu Galerie výtvarného umění Ostrava.

Scházela se v něm bohémská společnost. „Výstavy připravoval Ladislav Holec, který byl velkou osobností tamějšího dění, klub vedli Jan Oravec a Jiří Hanus zvaný Floyd. Většinou jsme spali v Přívoze,“ popisuje umělec.

Noční život i bohémství

Tehdy byl ještě členem výtvarného sdružení Bezhlavý jezdec. Takto „nadivoko“ objížděli celou Ostravu – nejen známý klub ve Stodolní ulici, ale třeba právě také galerii v Přívoze.

„Výtvarník René Rohan se skupinou Kamera skura provozovali Galerii 761 u Čechova náměstí, kde jsme vystavovali pod značkou Bezhlavý jezdec s Jánem Mančuškou, Tomášem Vaňkem a Janem Šerýchem. Pak jsme ale v Ostravě působili i samostatně. Bylo to hodně o veselení se, o nočním životě a bohémství, k tomu jsme ale hovořili o umění,“ líčí malíř svůj tehdejší život.

Později přišla výstava na Dole Michal a naposledy práce v rámci sympozia Smalt Art, které organizoval Jan Světlík v roce 2015.

Komiks malovaný na igelitové ubrusy

Druhá polovina devadesátých let byla ovšem v centru Ostravy zasvěcena originálnímu komiksu. „Tehdy mě hodně zajímal, jeho fragmenty byly právě součástí mé ostravské výstavy Chtěl bych sbírat kousky tvého srdce, až ti jednou pro někoho pukne. Vystavoval jsem ale jenom postavy, samotný komiks teprve vznikal,“ shrnuje výtvarník.

„Zvláštnost spočívala v tom, že byl malovaný na igelitové ubrusy. Formálně to s mou dnešní tvorbou mnoho souvislostí nemělo, avšak vždy tam byla snaha sdělovat příběh, který se během vyprávění rozpadá. Základní narativ se týká něčeho určitého, nicméně kolem něj je více tušených věcí než jasných,“ vysvětluje Josef Bolf a dodává, že i na jeho současné výstavě v ostravském Domě umění je možné objevit podobné roztříštěné fragmenty nebo části maket využitých pro animovaný film Těžká planeta.

Tehdy ovšem měla Ostrava jiný kolorit. „Byla na nás divoká, už jen tím, že klub sídlil ve Stodolní ulici, která je dnes profláknutá pařírna. Ale tenkrát byla ještě hodně drsná. V opuštěných domech se tam třeba prodávaly drogy. Dnes už je architektura Ostravy přitažlivá, avšak ve své době měla pro nás kouzlo právě tou nespoutaností,“ upřesňuje umělec své vzpomínky.



K tomu se tehdy přidala i zvláštní literární událost, a to práce známého spisovatele Jana Balabána na překladu stěžejní povídky klasika hororu Howarda Phillipse Lovecrafta. Bolf si to vybavuje neomylně a se vší intenzitou.

„Atmosféra houstla už jenom tím, že tenkrát Balabán překládal nějakého Lovecrafta. Ano, byla to Barva z vesmíru, a tak jsme se pak pod jejím vlivem šli podívat na nějaké haldy, kde nám to připadalo jako opravdová lovecraftovská krajina. Fascinovala mě jejich neutěšenost a zároveň také velká poetika. I věci, které na první pohled vypadají nevábně, mohou mít v jádru větší potenciál, protože jsou otevřené a nepopsané,“ zamýšlí se.

Našel si cestu k sídlištní architektuře

Bolf byl podle svých slov vždycky fanouškem sci-fi. „S Balabánem jsme se viděli intenzivněji jednou dvakrát a jeho překlad pak vyšel knižně. Shodou okolností napsal i nějakou kritiku na naši výstavu. Nebyla úplně pozitivní,“ doplňuje malíř.

Ponurost a neutěšenost se sklonem k melancholii jsou typické i pro Bolfovu současnou tvorbu. Také ona má v sobě „ostravský“ potenciál, i když už vznikala jinde. Vztahuje se ovšem ke společným věcem, objektům či architektuře. Konkrétně k pražskému sídlišti Jižní Město nebo třeba k ostravské Dubině. Na pomoc si autor dokonce bere filozofa undergroundu Egona Bondyho, který betonové panely a stavby obdivoval už v polovině osmdesátých let minulého století.

„K sídlištní architektuře jsem se dostal později, shodou okolností jsem zdědil garsonku po babičce. Až ex post mi ale došlo, jak je to přitažlivě neobvyklý prostor s vlastní poetikou. Velkou část života jsem se totiž styděl za to, že jsem z Jižáku, kde nic není,“ míní výtvarník, v jehož díle ani dnes nechybí pochmurné nálady.