Ostravské stopy: Pomohlo mi, že jsem městem jezdil tramvají. líčí autor detektivek

Havířovem v rychlém sledu otřásají brutální vraždy místních narkomanů, distributorů a výrobců drog. Každé zaváhání policie a majora Kyliána může znamenat další zbytečnou oběť. Ostravský vyšetřovatel násilné kriminality proto sestavuje specializovaný tým, jehož cílem je co nejdříve odhalit a dopadnout sadistu, jakého město nepamatuje.
V roce 2024 poslal do světa tento příběh pod názvem Čistič ostravský rodák Vladimír Zlý. V září mu jeho domovské nakladatelství Argo vydá zatím nejnovější dobrodružství majora Kyliána Skrytá vada, opět z Havířova.
„Mám rád tento žánr, proto se mu snažím dát stylový rozměr, ať má odpovídající výpověď. Když jsem Argu poslal svůj rukopis Čistič, což je můj debut, nakladatelství se líbil můj realistický styl a už jsme u něj zůstali. Detektivní žánr se mi dlouhodobě líbí i jako čtenáři,“ vysvětluje Vladimír Zlý.
Vladimír Zlý
Na základní škole sice vůbec nečetl, ale paradoxně vynikal ve slohových pracích. „Na střední škole jsem sice koketoval s povídkami, líbily se spolužákům, po maturitě jsem ale psal jen do šuplíku, sám pro sebe,“ pokračuje autor.
Inspirace z tramvaje
Po Čističi se Vladimír Zlý vrátil do města, které tak dobře zná, do Ostravy a na její periferii. Právě tady, nedaleko centra Ostravy, v Kunčicích je nalezena oběť z románu Pod haldou.
Nejde však o drsný příběh z rázovitého prostředí, nejsou zde žádné efektní přestřelky, ale o autentickou ostravskou detektivku, která spoléhá na lokální atmosféru a důkladnou práci se stopami.
Začátek příběhu Zlého napadl v okamžiku, když jel kolem tramvají, jako její řidič. „Jsem lokální patriot a rád píšu o místech, která důvěrně znám, ostatně čtenář by okamžitě poznal, že píšu o něčem, co nemám zažito. Čtenáři jsou někdy velmi vnímaví, znají velice dobře místní reálie, poznávají mentalitu lidí. Čistič je z Havířova, Pod haldou z prostředí Lihovarské v Kunčičkách. Když jsem jezdil čtyřkou na enháčko, viděl jsem běžkyni a záhy vznikla knížka o tom, že jsem si ji představil zamordovanou,“ prozrazuje spisovatel svou počáteční inspiraci.
Před majorem Kyliánem tady totiž byla ještě jiná kniha, rovněž z tramvajového prostředí.
K mým oblíbeným úsekům patří například ten mezi Dolními Vítkovicemi, Dřevoprodejem a Místeckou. Jezdí se tam celkem dobře a odsýpá to.
„Z pohledu řidiče tramvají si myslím, že Ostrava je poměrně jednoduchá, přehledná. Když se člověk soustředí na jízdu, na svou práci, neměl by se splést. Nikdy jsem nepochopil kolegy, kterým se podařilo takzvaně sjet z trasy. Jistě, stane se. Člověk je na křižovatce, zamyslí se a neuvědomí si, že nemá jet rovně, ale doprava. Mně se naštěstí toto nikdy nestalo. Když to srovnám s ostatními městy, nedovedu si představit, že bych jezdil tramvají v Praze nebo v Brně,“ říká Vladimír Zlý.
„Ostravu znám dobře a neměl jsem problém se s ní sžít. K mým oblíbeným úsekům patří například ten mezi Dolními Vítkovicemi, Dřevoprodejem a Frýdecko-Místeckou. Jezdí se tam celkem dobře a odsýpá to. Okolí působí jako samostatné tramvajové těleso, nikdo vám nepřekáží a užíváte si jízdu. Naopak kde to nemám rád, tak je úsek od Elektry na Důl Jindřich, protože auta se motají neustále do dráhy tramvají a každou chvíli je tam nějaká nehoda, musíte být neustále ve střehu.“
Od tramvají to měl Vladimír Zlý jen krůček ke své první knize Konečná zastávka, vydané pod pseudonymem Trampilot Vlad roku 2022.
Vyšetřovatel Kylián? Normální týpek
„Ještě než jsem začal vydávat pro Argo, vydal jsem si vlastním nákladem knížku pro radost. V době, kdy jsem zrovna čekal na zahájení kurzu řidiče tramvají. A říkal jsem si, že zrovna s detektivkou z tramvajáckého prostředí jsem se u nás nesetkal. Třeba by se z toho dalo něco udělat? Tramvajáci se pohybují ve specifickém prostředí a většina lidí nemá do zákulisí řidiče tramvají vhled. Prostě nevědí, co vše tato profese obnáší,“ uvádí Vladimír Zlý.
Napadlo ho využít takový příběh i pro osvětu, ať to není jenom o tom, že jezdí, zvoní a otevírá a zavírá dveře a vozí cestující. „Kurz mi umožnil celou zápletku ještě lépe propracovat a vytvořit realističtější příběh. Nikdo z nakladatelů se mi tehdy neozval, chápu, že jsou všichni zahlcení rukopisy. Přesto se povedlo najít nakladatele, Vydej knihu, a vyšla Konečná zastávka,“ přibližuje spisovatel.
Netají se tím, že se inspiruje tvorbou slovenského autora Dominika Dána s detektivem Richardem Krauzem.
„Mým cílem bylo vytvořit postavu vyšetřovatele, který nebojuje s žádnými vnitřními démony nebo závislostmi, s čímž se dnes hodně setkáváme a je to velice trendy. Můj vyšetřovatel Ivoš Kylián je úplně normální týpek, který to má v hlavě srovnané. Prostě profík z kriminálky, která sídlí v Ostravě, ale operuje po celém Moravskoslezském kraji. Těžím z toho, že jsem vyrůstal v Českém Těšíně, studoval jsem v Ostravě a bydlím v Havířově. Mé postavy sice nemají reálný předobraz, ale není vyloučeno, že se v některých někdo pozná,“ dodává Vladimír Zlý.