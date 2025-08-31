Ostravské stopy: U natáčení vznikla hádka, kdo sní jelena, vzpomíná Kolečko

Martin Jiroušek
  16:55
Scenárista a režisér Petr Kolečko patří k umělcům, kterým pomohla Ostrava a spolupráce s místní divadelní scénou odstartovat kariéru. Není divu, že se jeden z nejúspěšnějších filmařů své generace do Ostravy velmi rád vrací a se zdejšími umělci stále udržuje vřelé kontakty, což je vidět například i na obsazení jeho novinky Kouzlo derby, kterou režíruje společně se svým dlouhodobým ostravským spolupracovníkem Vladimírem Skórkou.

Petr Kolečko připomíná své ostravské začátky, jež pomohly nastartovat jeho kariéru. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Můj vztah k Ostravě je mimořádně kladný. Ještě když jsem byl na škole, tak za uměleckého šéfa Divadla Petra Bezruče Jana Mikuláška nám dali šanci s tehdy ještě úplně mladým Danem Špinarem, dnes Danielou Špinar. Oslovili nás s možností uvádět novou inscenaci v komorní scéně Márnice, abychom udělali mou hru Britney Goes To Heaven (premiéra 29. září 2006, pozn. red.),“ vzpomínal pro seriál Ostravské stopy Petr Kolečko.

Pro tehdejšího studenta čtvrtého ročníku DAMU to byla mimořádná věc. „Kdyby mi tehdy Honza Mikulášek a Jirka Krejčí nedali tuto šanci, všechno by bylo daleko složitější. Na základě této spolupráce s ostravskou divadelní scénou jsem mohl absolvovat svou autorskou hrou Láska, vole. Přestože můj obor byl dramaturgie, byla mi dovolena tato výjimka a hrozně mi to tehdy pomohlo,“ vypráví Kolečko. Divadlo Petra Bezruče si pak od něj vyžádalo další tři autorské kusy, pokaždé s jiným souborem.

Z Havířova má i manželku

Kolečkovy vazby na region tvoří souvislý řetěz sahající až do jeho rodinného zázemí. „Když jsme točili Lajnu, tak z producentských důvodů nebo finančně provozních jsem nakonec seriál realizoval v Havířově. A pak jsem si vzal ženu z Havířova, Anetu Vignerovou,“ pokračuje.

Aneta Vignerová a Petr Kolečko

V Ostravě dělal i seriál Skoro na mizině spolu s Vladimírem Skórkou, s nímž tak navázal pokračující pracovní vztah. „Navíc tady mám i velmi vzdálenou rodinu, máme ostravskou větev Kolečků, takže asi to je i nějaký osud. Josef Kolečko, který trénoval Baník, je náš vzdálený příbuzný,“ dodává Kolečko, který se rád inspiruje právě příběhy ze sportovního prostředí, z nich pak vytváří komediální zápletky.

Pamatuji si hlavně hospodská místa

Oblíbená místa, kam během svého působení v Ostravě zavítal, spojuje s neobvyklou gastronomií. „Moc rád jsem chodil na hamburgera na ulici 28. října, poblíž Divadla Petra Bezruče, ani nevím, jestli to tam ještě dnes funguje. Tam měli na okýnku napsáno, že si můžete dát nejen maso, ale ještě na to celej hermelín, což byla ta nejdražší varianta, asi za 36 korun,“ popisuje. „Zažil jsem taky zlatej věk Stodolní, takže z Ostravy mám v paměti spíše taková ta hospodská místa, nic romantického.“

Ostravské stopy: Život tu byl těžší než jinde, říká režisérka Babinská

„V okolních lesích jsme točili film podle divadelní hry Zakázané uvolnění, který režíroval Honza Hřebejk. Je tam scéna, kdy hlavní hrdinové porazí jelena a jelen se jim rozplácne na autě. Ráno pak byla hádka, kdo si vezme toho celého jelena, kdo ho sní. Za tři hodiny tak smrděl, že byla naopak hádka o tom, kdo se obětuje pro jeho likvidaci, což bylo domluveno s místními myslivci. Jelen byl autentický, správně odstřelený kus z tohoto rána,“ líčí Kolečko další příhodu spojenou s regionem.

„Proti Baníku nic nemám“

Ostrava je pro něj místem, kde vnímá obrovský hlad po kultuře. „Vychází to z její primární minulosti, aniž bych chtěl někoho urazit, tak bych řekl z její hornicko-dělnické struktury. Z tohoto kontrastu. Když tady děláme nějaké divadlo, zdejší publikum je frenetické. S Prahou se to nedá srovnat, tady lidi přijdou a je vidět, jak moc se těší. To samé jsme zažívali u Bezručů. Nevím, čím to je, jestli je tady život tak těžký,“ říká.

Petr Kolečko

Český dramatik, scenárista a režisér. Jako jeden z nejžádanějších tvůrců své generace je znám především svými scénáři k divadelním hrám, televizním seriálům a filmům. Mezi nejznámější patří seriály Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Most! a Lajna, či filmy Padesátka a Zakázané uvolnění. Za scénář k filmu Masaryk získal Českého lva.

V roce 2009 absolvoval scenáristiku a dramaturgii na DAMU. Ještě jako student měl možnost zahájit spolupráci s ostravským Divadlem Petra Bezruče na inscenaci Britney Goes To Heaven (2006). Po třech dalších kusech: Láska, vole, Pornohvězdy a Taky fajny synek, se začal zaměřovat na internetové seriály.

Fenoménem doby se stal projekt s ostravským divadlem Mír nazvaný záměrně „sKORO NAmizině“. Často spolupracuje s ostravským režisérem Vladimírem Skórkou, s ním se podílel i na seriálu Lajna o hokejistech z Havířova.

„Už když jsem tady pracoval jako student DAMU, tak jsem se mohl cítit jako hvězda. V Praze to bylo každému úplně jedno, že dělám divadlo, a ještě dlouho to pak bylo jedno, až teď mě třeba už někdo zná,“ popisuje své tvůrčí začátky a vřelé ostravské prostředí.

Moravskoslezská metropole pomohla neznámým mladíkům vybudovat až lokání hvězdnou pozici a utužit sebevědomí.

„Tady jsme naopak byli za hvězdy okamžitě, lidi nás milovali, bylo snadné balit holky, všichni kolem propadali obecnému nadšení, tohle je pro mě Ostrava a asi to tady nikdy nepřestanu mít rád. Když jsem tady dnes přijel, tak cítím, že je to v něčem můj druhý domov. Což je paradoxní, protože se profiluju jako Sparťan a proti Baníku rozhodně nic nemám, protože velké město má mít slavný fotbalový klub. A taky bych řekl, že druhé místo po Praze, kde jsem strávil nejvíce času, je Ostrava.“

Ne náhodou se také v jeho nejnovějším filmovém počinu Kouzlo derby objevují známí ostravští herci, jako je například Josef Kaluža nebo Petr Panzenberger.

„Ano, je logické, že v Kouzlu derby taky najdete ostravskou stopu, už jen tím, že ji spolurežíruju s ostravským režisérem Vladimírem Skórkou. Když jsme teď seděli v hospodě, tak na jeho adresu bylo něco konstatováno ve smyslu špatného ostravského přízvuku, takže jsme ho asi už i nakazili (smích). I na Baník se v našem filmu našlo místo. Divadelní prostor mi v současnosti už hodně uniká, přesto bývám přítomen na různých výročích,“ konstatuje Kolečko.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

Úžasný výkon, líčil Hapal. Odchody odmítl komentovat, naštval ho kouč i zdržování

V televizi se ještě neostýchal. „Už nebudu chodit kolem horké kaše,“ rezolutně zahlásil kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal a oznámil, že záložníci Matěj Šín a Tomáš Rigo v klubu pokračovat...

ONLINE: Olomouc - Baník 1:0, domácí radost zařizuje patičkou Vašulín

Sledujeme online

Tři dny poté, co oba týmy odehrály své zápasy v evropských pohárech, se utkají v domácí soutěži. V 7. kole fotbalové ligy Sigma Olomouc doma vyzve Baník Ostrava, zápas má výkop v 17.30 a sledovat ho...

31. srpna 2025,  aktualizováno  17:45

Ostravské stopy: U natáčení vznikla hádka, kdo sní jelena, vzpomíná Kolečko

Scenárista a režisér Petr Kolečko patří k umělcům, kterým pomohla Ostrava a spolupráce s místní divadelní scénou odstartovat kariéru. Není divu, že se jeden z nejúspěšnějších filmařů své generace do...

31. srpna 2025  16:55

Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhoval i zvony

Poprvé v historii mají lidé v Novém Jičíně možnost pravidelně vyjít 126 schodů a z arkádového ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie shlédnout nejen na mimořádné Masarykovo náměstí, ale i na...

31. srpna 2025  7:27

Karviná - Teplice 4:1, proti svému bývalému týmu řádil Gning, byl u tří gólů

Dva góly sám vstřelil, jeden připravil. Senegalský útočník Abdallah Gning řídil v 7. kole vítězství Karviné nad Teplicemi, kde do léta působil. Při vítězství 4:1 se za domácí prosadili také Alexandr...

30. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  19:30

Moravskoslezské vysokoškolské koleje většinou zdražily, i tak bývají už zadané

V řádech stokorun se letos zvýší náklady na bydlení studentům vysokých škol v Ostravě a v Opavě. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Slezská univerzita se totiž rozhodly...

30. srpna 2025  16:43

Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky

Slovenský záložník Tomáš Rigo přestoupil z Baníku Ostrava do Stoke City. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s týmem lídra druhé anglické ligy smlouvu na čtyři roky.

30. srpna 2025  11:50

Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

V pátek večer vyjížděli záchranáři ke splavu ve Frýdku-Místku, kde se po skoku do řeky Ostravice těžce zranil muž. Poranil si hlavu, která mu krvácela, a těžce také záda. Na pomoc musel vzlétnout...

30. srpna 2025  9:25

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Postupně sečou a v těchto dnech začali i s prořezáváním dřevin. Pracovníci Kozmických ptačích luk připravují unikátní biotop mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem na podzimní tah ptáků. Zároveň tvoří...

30. srpna 2025  7:39

Šín bez pohárů nezůstane z Baníku přestoupil do nizozemského Alkmaaru

Matěj Šín přestoupil z Baníku Ostrava do Alkmaaru. Jedenadvacetiletý člen širšího kádru české fotbalové reprezentace podepsal s předním týmem nizozemské ligy smlouvu do 30. června 2030. Oba kluby o...

29. srpna 2025  22:28

Popravení z hrobu UH-1. Badatel objevil urny obětí komunistických vražd

Premium

Badatel Stanislav Grym nedávno dohledal konkrétní místo uložení uren s popelem čtyř popravených po vykonstruovaném politickém procesu v Ostravě v srpnu 1951. Pozůstalí po odsouzených a oběšených...

29. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Dvoje trenky, dvoje onuce a sbohem. Část horníků naposledy sfárala do dolu ČSM

„Dvoje trenky, dvoje onuce, ponožky, dvoje montérky.” Na 150 horníků, kteří k 1. září končí s fáráním na dole ČSM ve Stonavě, se tam v posledních dnech vystřídalo před okénkem Ivety Válkové. Ta se v...

29. srpna 2025  16:16

Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává

Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...

29. srpna 2025  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.