Ostravské stopy: Citron? Zajímavé seskupení písmen, líčí Michalík vznik názvu skupiny

Petr Michalík bydlel svého času v Havířově a dojížděl do Ostravy na brigády. Hrával na baskytaru v havířovském hotelu AZ, načež odjel do Prahy do Divadla Semafor, kde se dostal až do doprovodné kapely zpěváka Aleše Ulma.

Hrál také s Jiřím Schelingerem nebo s plzeňskou kapelou Mahagon přejmenovanou posléze na slavný Katapult.

Někde tady vznikla kapela Citron. Ovšem ve formě, která má velmi daleko k její nejznámější hardrockové podobě.

„Na Ostravsku a Karvinsku jsem sice vyrostl, ale moje rodiště jsou Karlovy Vary. Táta byl tesař, máma vyučená švadlena. Když mě bylo čtyři a půl, tak jsme se přestěhovali do rozestavěného Havířova, kde byla možnost získat byt první kategorie. Vychodil jsem ZDŠ Komsomolská. A když nás v roce 1968 ‚osvobodili‘ Rusové, tak jsem pár dní na to šel na Gymnázium Rudé armády, samé dobré názvy,“ říká ironicky Michalík.

Už tehdy začínal hrát na basu. „Na výšku jsem nešel, i když jsem měl samé jedničky a stát mi nabízel studium v Moskvě, že ho za mě zaplatí. Měsíc před maturitou jsem se totiž oženil, protože jsem musel. Narodil se Tom, který má dnes dvaapadesát,“ vysvětluje Petr Michalík.

Od února 1973 hrál v Divadle Semafor v kapele Groš. „Herci ze Semaforu nocovali v Havířově v hotelu AZ, kde jsem v kavárně hrával, no a slovo dalo slovo. Na podzim jsem se tam stal kapelníkem skupiny Groš a hrál u nich dva roky. Pak mně umřel táta, takže jsme se s rodinou vrátili do Havířova, kde byl byt s nájmem necelé tři stovky, místo tisícovky v Praze,“ vypráví Michalík.

Brigády v hutích

Zůstal na volné noze. „Ale protože byly potřeba prachy, našly si mě nejrůznější brigády. Například na noční ve VŽKG nebo v NHKG. No a založil jsem ten Citron,“ říká jen tak mimochodem vlasatý basák.

To, jestli vznikl Citron nejprve v Praze u Semaforu, anebo až v Ostravě či Havířově, není úplně jasné.

„Název jsem vymyslel já, o tom není pochyb, ale kdy přesně, to už si nepamatuju. Úplně první Citron mohl být už jako doprovodná kapela Aleše Ulma ještě v Praze. Nejdříve přišly přehrávky a hraní k tanci. První sestava na fotkách, které mám k dispozici, úplně není. První kytarista byl totiž Jirka Hradský, dnes se jmenuje Georg Burgerstein, po třech nedělích jej vystřídal Jirka Schmutz,“ vysvětluje Michalík.

„Na klávesách hrál Tonda Bajgar, na bicí Míla Tutsch, zpěv obstaral Vláďa Kubala, ale ještě před ním tady byl Petr Peuker. No a já se postavil za basu. Takto jsme hrávali v Ostravě. Já měl ještě jinak Mahagon v Plzni, a když se objevil pražský Mahagon, tak jsme se přejmenovali na Katapult. Byly časy, kdy Citron vystupoval jako předkapela Katapultu,“ pokračuje v líčení samotných začátků Citronu.

Jak vznikl název Citron? „Prostě mě to napadlo. To se děje každý den, že mě něco napadá. Nenapadlo mě ho vnímat doslova, prostě mě zaujalo toto seskupení písmen. Jen jsem vysvětloval, že nejsme ovoce,“ říká zakladatel legendární kapely.

Podle hudebního serveru Pryncypall vznikl Citron v roce 1976 jako doprovodná kapela zpěváka Aleše Ulma, kterou založilo několik hudebníků, kteří odešli od Františka Ringo Čecha.

V kapele se tak objevil kytarista Oldřich Říha a post bicích obsadil bubeník Tolja Kohout. Oba dva později založili rockovou skupinu Katapult. Sestavu doplňoval klávesista Miloš Nop a baskytarista Petr Michalík, kterému kapela vděčí za své jméno. Skupině se pak podařilo natočit první dva singly u vydavatelství Panton a Supraphon.

Příklon k tvrdšímu rocku přišel s nástupem bubeníka Miloslava Tutsche. Citron ovládl hitparády s hity jako Tvých sedmnáct nebo Pantomima reklam, Až se vrátí rokenrol a Diskžokej.

Na výsluní se tehdy ocitla celá trojice Citron, Katapult a Jiří Schelinger s kapelou.

Původní ostravský Citron měl zkušebnu v Havířově – Šumbarku, pak se přenesl do Ostravy – Poruby. Jedno z prvních vystoupení si odbyl podle Michalíka v Kulturním domě Vítkovických železáren.

„Ve VŽKG jsme měli premiéru. Odpoledne jsme hráli v čajovně na tancovačce a pak večer v sále, to už bylo narváno. Dvě stě lidí i čekalo venku a nedostali lístek. Později jsme si pronajali divadelní klub přes ulici. Byli jsme strašně populární a všude na nás bylo narváno. U Bezručů jsme pak i hráli živě na pódiu v muzikálu,“ popisuje Michalík začátky Citronu.

Obratník Raka nejdříve jen v angličtině

Podle Encyklopedie města Ostrava k tomu došlo 23. ledna 1978 a Citron v Divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic vystoupil v sestavě pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Schmutzem a bubeníkem Miloslavem Tutschem.

V roce 1979 vystřídal Tutsche tehdy ještě neznámý Radim Pařízek... „Radim hrál nejdříve amatérsky na kytaru, protože u toho chodil do práce, a když jsem odcházel zpátky do Prahy, tak chtěl Citron koupit za čtyřicet tisíc. Tuto částku mi nabízel, když mu předám místo kapelníka,“ tvrdí Michalík. S Pařízkem se Citron posunul směrem k metalu.

V současnosti žije Petr Michalík v Praze a na začátky kapely vzpomíná s nadhledem. Jeho oblíbenou etapou je například nahrávání legendární desky Obratník Raka z roku 1981, která nejprve vyšla jen v exportní anglicky zpívané verzi a až po dlouhých 33 letech se objevila její původní česká nahrávka. Českou verzi nepustila na trh cenzura.