Ostravské stopy: Vzpomínám na nonstop u Duhy a Minikino, říká spisovatel Müller

Se svým neobvyklým překladem Malého prince loni exceloval i na Knižním festivalu na Černé louce, nedaleko míst, kde vyrůstal.
„K překladu Malého prince Antoine de Saint Exupéryho jsem se dostal tím způsobem, že zhruba pět let píšu v ostravštině reklamní texty na billboardy. Překladatel, který Exupéryho přeložil do hanáčtiny, psal pro stejnou agenturu taky, takže mě pak propojil s nakladateli a už to bylo,“ vzpomíná spisovatel a reklamní textař Martin Müller na propojení legendární knihy s osobitým ostravským nářečím, kterou v rámci knižního festivalu četl ostravský herec Vladimír Polák.
I jeho výkon se stal magnetem pro místní publikum, ostravština nečekaně přitáhla pozornost stovky návštěvníků.
Martin Müller
Narodil se 12. února 1988 v Ostravě. Vystudovaný scenárista, původní profesí novinář, reklamní textař a kreativec.
Dlouholetý člen ostravského uměleckého uskupení Bezejmenná skupina. Publikoval v časopisech Host, Psí víno nebo Texty.
V roce 2022 debutoval v nakladatelství Paseka historickým thrillerem Černá rusalka. Loni vydal retro thriller Vymahačka a do ostravštiny přeložil pod názvem Maly Prync slavného Exupéryho Malého prince.
„Přijde mi to jako super nápad, třeba se tak podaří dostat Malého prince do povědomí více lidí. Ostravština může přispět obecně k oživení povědomí o povinné četbě, přece jen se jedná už o klasiku, která se vyučuje na školách, a třeba už mezi mladými nevzbuzuje takový zájem,“ hodnotí svůj překlad autor.
Hlubiny ostravštiny
„Takže ostravština knize podle mě může dodat další rozměr, třeba i vzbudit diskusi. Například pro studenty gymnázií a středních škol by mohlo jít o skvělý způsob, jak jim klasiku znovu přiblížit,“ zůstává přesvědčený.
Celkově byl zatím podle něj Malý princ přeložen asi do sedmi set jazyků a nářečí.
„V případě ostravštiny jde o mix toho, co zná starší generace, obsahuje výrazy jako „kvitpumpa“, což je alkoholik, ale slovy jako „chvalidupa“ je srozumitelná i těm mladším. Jsou tam i slovíčka, která znám už jen od své babičky, jako třeba „jaščet“ nebo „varčet“, třeba pes jaščí na dvoře. Některá z ostravských slov jsou opravdu kouzelná, i když jsou převzatá z polštiny, z němčiny, z Prajzské, kde mám také kořeny,“ pokračuje Martin Müller s tím, že Malého prince překládal půl roku.
„Vycházel jsem ze tří překladů, českého, anglického a slovenského. Z nich jsem si vzal jistý základ, a ten převedl do ostravštiny, ovšem je to taková ta knižní verze, kterou dnes už na ulici neuslyšíte.“
Martin Müller vyrůstal v Porubě, kousek od Hlavní třídy, dříve Leninovy.
„Až do osmnácti let. Mám tady za sebou základní i střední školu, pak jsem šel studovat do Olomouce, do Brna a do Anglie, ale vždycky jsem se do Ostravy vracel. Na víkendy, někdy i na déle. Až ve svých pětadvaceti jsem se natrvalo odstěhoval do Prahy,“ přibližuje svůj životopis.
Jeho nejoblíbenějším místem v Porubě se stal nonstop u zastávky Duha. „Dalo se do něj jít, i když všude v okolí zavřeli, mohli jste tam trávit čas až do pozdních ranních hodin. Pak rád vzpomínám na Gymnázium Olgy Havlové, na kamarády a učitele, naši uměleckou Bezejmennou skupinu, kolem ní se váží nezapomenutelné vzpomínky. Fungovalo nám to skvěle, dokud nás nezaříznul covid,“ dodává s jistou dávkou nostalgie.
Jako každý začínající umělec měl i Martin Müller někdy prázdno v žaludku. Naštěstí i pozdě v noci bylo kam v Porubě zajít. „Na Duze bylo také ve své době snad jediné hladové okno v celé Porubě, ještě do čtyř do rána vydávali podivné polosyrové hamburgery,“ dodává.
K těmto zážitkům se vrací i ve svém díle, třeba v románu Vymahačka. Jedna z klíčových scén se odehrává právě v onom nonstopu u Duhy.
„Velmi snadno se mi to píše. Vedle pak byla i známá videopůjčovna, kam jsem si jako dítě chodil pro filmy. Jednu videokazetu jsem pak vrátil pozdě a byla z toho strašná pokuta, asi pět set korun, což bylo tehdy hodně peněz,“ usmívá se spisovatel.
Vášeň pro napínavé filmy jej pak posunula i blíže k centru města. Dodnes nadšeně vzpomíná na návštěvy nejmenšího ostravského kinosálu, oblíbeného Minikina v Kostelní ulici.
„Měl jsem vždy rád horory, thrillery, akční filmy. Jakýkoliv žánr, který je možno spojit s napětím, což mě vždycky bavilo. Miluju Quentina Tarantina, Pulp Fiction, styl jeho vyprávění mě tehdy hodně inspiroval. Stejně tak mě ovlivnil David Lynch. Mnohdy si musím připomínat, že píšu knihu, a ne filmový scénář,“ vzpomíná Martin Müller na svou další ostravskou lásku.
„Dokonce jsem v Minikině a jeho okolí natočil svůj absolventský film, takže mezi ostravskými místy má pro mě Minikinokavárna výsadní postavení. Stejně tak jsou mi blízcí klasici, co psali temné a drsné věci jako Bulgakov, Poe nebo Kafka. Z ostravských autorů mám rád básníka Lukáše Bártu, Petra Hrušku nebo Jana Balabána,“ dokončil.