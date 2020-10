Ostravské stopy: V Parníku jsem se začala motat kolem muziky, líčí saxofonistka

Zdejší rodačka se tak ocitla v jedné z nejzajímavějších hudebních společností daného žánru.

Kolem muziky se ale pohybuje už hodně dlouho, do jisté míry ji v tom ovlivnilo i dětství trávené poblíž restaurace Hobit. Tehdy ještě sotva mohla tušit, že bude spolupracovat právě s muzikanty světového formátu, s Berklee College of Music v USA.



„K hudbě mě v 80. letech přivedla maminka Irena Dortová a cit pro muziku jsem nejspíš zdědila po otci Jaroslavu Kučovi, primáši v cimbálovce. Ve čtyřech letech se rozhodovalo, na co chci hrát. Saxofon ale doma nebyl, takže jsem se k němu dostala oklikou až v dospělosti,“ vysvětluje vyhledávaná saxofonistka.

V sedmnácti začala navštěvovat pořady v klubu Parník na Sokolské ulici. Tam se seznámila s uznávanými hudebníky, jako je Michal Žáček nebo Vlastimil Šmída, se kterými se dnes občas potkává i na pódiích. Tehdy tam ještě měl hlavní slovo dramaturg Pavel Giertl.

Figuruje na desce plné hvězd

„Začala jsem se tam ‚motat‘ kolem muziky. Ve spolupráci s Pavlem Giertlem jsem mohla okukovat produkci, ale také jsem pro něj tlumočila na festivalu Jazz Nights, kde jsem se poznala i se Stevem Baileyem. Asi před dvěma lety jsme si se Stevem společně zahráli a vznikl z toho duet na budoucí desku. Vyšla přitom teprve před pár dny a je na ní plno hvězd. Dodneška nechápu, jak k tomu došlo,“ usmívá se hudebnice.

Práce na novince trvala dlouho mimo jiné z důvodu vyjasňování hudebních práv, protože přizvání na Baileyho desku nakonec přijaly osobnosti, jako je například Willie Nelson, Becca Stevens, Ron Carter, Mike Stern, Denis Chambers, Ian Anderson či Victor Wooten.

Steve Bailey se tak vlastně v minulosti v centru Ostravy stal vedle oceňovaného hudebníka zároveň mentorem, který Marcele Kučové pomáhal s hudebními vědomostmi. Jejich zúročení se projevuje v hudební praxi ostravské hráčky u mnoha příležitostí. Například při skládání autorské hudby pro taneční představení Carpe(t) Diem, hraní v divadle v Českém Těšíně v muzikálu Šakalí léta, při vystupování s kapelou Forma, která pravidelně doprovází slavné němé filmy živou hudbou a za debutovou desku byla nominována na Anděla, nebo při spolupráci s Bárou Zmekovou, která byla letos na Anděly nominována ve dvou kategoriích.

„Největší devíza Ostravy spočívá v lidech“

Ostrava má přitom štěstí, že se zatím Marcela Kučová neodstěhovala do Prahy. „I když jsem o tom přestěhování uvažovala, nakonec vyhrála Ostrava, protože je pro mě hodně důležitá. Celý život jsem v ní žila, kromě Nového Zélandu a Afriky. Ostrava má výhody velkoměsta, ač se říká, že je částečně mrtvá. Je ale zároveň i vesnicí. Nestane se mi, že když vyjdu ven, nepotkám někoho známého. Největší devíza Ostravy spočívá v lidech, kteří v ní žijí, jsou to přímí a pracovití lidé,“ vysvětluje saxofonistka.

Z historických stop na ni měla asi největší vliv Přívozská ulice v centru poblíž Husova sadu a tamní restaurace Hobit, která existuje od druhé poloviny 90. let.

Marcela Kučová Rodačka z Ostravy. Vystudovala gymnázium v Hlučíně a anglický jazyk na Ostravské univerzitě . K hudbě ji přivedl otec, houslista Jaroslav Kuča.

. K hudbě ji přivedl otec, houslista Jaroslav Kuča. Nedávno vyšla deska světoznámého hráče na basovou kytaru Steva Baileyho, na které hostuje. Nahrávalo se v USA. Má za sebou i spolupráci s americkým hiphopovým producentem a držitelem cen Emmy Tokim Wrightem, spolupracuje na autorském představení Carpe(t) Diem, vystupuje se zájezdovou inscenací Těšínského divadla, muzikálem Šakalí léta.

„Vyrůstala jsem naproti Hobita. Bylo to v domě, který má v průčelí oprýskaný nápis. Zřejmě po nějaké instalatérské firmě. Za těch dvacet let se nijak nezměnil. Zřetelně si dodnes pamatuji na jeho vysoké stropy 3,60 metru, byty o velikosti 120 metrů čtverečních. Bylo to jenom pět bytů a moc fajn. Se sousedy jsme se navzájem znali. Jeden z nich na mě v muzikantských začátcích vletěl se svým psem boxerem. Ale pak říkal: ‚Jen cvič, cvič.‘ Dnes už půlku domu skoupila firma vlastnící hotel, atmosféra vymizela,“ popisuje proměnu Marcela Kučová.

Vedle toho má živé vzpomínky, jak například jezdila na koních v nedalekých Šilheřovicích, pak se ale vrací zpátky do centra města. Na dnešní Sokolskou ulici v blízkosti již zmíněného Parníku, kde dnes sídlí takzvaný Impact Hub, místo pro setkávání lidí a podporu projektů. „Měla jsem možnost být součástí týmu, který se zasadil o jeho vznik. Je to pro mě zásadní, protože profesionálně jsem se hudbou začala živit teprve nedávno. Zažila jsem nejen otevření domu, ale i jeho hrubou rekonstrukci. Vím, jaké úsilí stálo na začátku snah Impact Hub rozjet. Před tím na jeho místě byly solné jeskyně, dole kavárna tmavá jako kobka,“ dodává hudebnice.

Dnes je Impact Hub známý podporou startupů a lidí, kteří chtějí uspět se svými nápady.