Ostravské stopy: Černý pavouk a Plivanec, to jsou legendy, líčí malíř Hudeček

Výtvarníkův pobyt v moravskoslezské metropoli se datuje od vysokoškolských studií.

„V Ostravě jsem nejprve studoval animovaný film, obor vedl Ilja Novák. Po roce ale přišel na katedru Daniel Balabán a já k němu přestoupil na malbu, kterou jsem studoval už na střední škole v Uherském Hradišti,“ líčí Hudeček.

Jeho katedra se tehdy různě stěhovala, za výukou dokonce jezdila až do Vratimova. „Tam se škola usídlila v nevzhledné břízolitové budově hned za kolejemi, byl to trošku takový Dům Usherů z Poeovy povídky. Přitom jsme začínali tam, kde je dnes pedagogická fakulta na Českobratrské ulici,“ popisuje malíř.

Studenti tehdy bydleli na kolejích v ostravské části Hladnov. A uherskohradišťský rodák začal za domov považovat Ostravu. „Domů jsem jezdil minimálně, jen pro peníze a vyprat. Našel jsem si kamarády a právě ti ze mě udělali Ostraváka, ne přímo město. Začali jsme chodit do Černého pavouka, klubu ve Stodolní ulici,“ vysvětluje Aleš Hudeček s tím, že také začal potkávat osobnosti jako Jan Balabán nebo Jaroslav Žila. „Bohužel už tady ani jeden z nich není. Setkávání se s nimi však bylo pro mě zásadní.“

Aleš Hudeček Narozen v roce 1973 v Uherském Hradišti.

v Uherském Hradišti. Od čtyř let vyrůstal v Gottwaldově (nyní Zlín). Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu.

Po studiu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity začal v roce 1997 učit na Střední umělecké škole , kde působí dodnes.

, kde působí dodnes. Od poloviny 90. let patří ke kmenovým příslušníkům ostravské výtvarné scény.

Ostatně začátek 90. let v Ostravě má spojený s četnými návštěvami klubů a hospod. „Naproti kolejí na Hladnově existoval Plivanec. Vyhlášená hospoda, ve které jsem pak byl po létech, a to už nebylo ono. Chodívali jsme do ní hlavně na pivo, kdežto dnes tak na kachnu se třemi druhy knedlíků. Za našich časů měli smažák a játra,“ začíná srovnávat různá pohostinství nyní a před zhruba třiceti lety.

Skupiny nevydržely

Pokračuje Černým pavoukem. „Dnes už bohužel neexistuje, ale tehdy jsme u Pavouka byli denně, většinou se začalo vpodvečer a pak třeba až do rána. Občas se stávalo, že jsme nad ránem potkávali první zametací čety v oranžových vestách. Plivanec a Pavouk, to jsou legendy,“ usmívá se.

Se spolužáky Jaroslavem Koléškem a Katarínou Szanyi na Plivanci založili výtvarnou skupinu Vy3.

Malíř Aleš Hudeček v prosinci roku 2000.

„Spolužáci tehdy také vymysleli výtvarnou skupinu Kamera skura, která byla hodně zaměřena na konceptuální umění. My jsme chtěli protiváhu, a to skupinu, která by se zabývala klasičtějším uměním, například jako je malba nebo socha. V Ostravě se povedlo zorganizovat několik výstav, pak jsme expandovali i do Plzně nebo Prahy,“ vzpomíná.

Jenže po Koléškově odstěhování skupina Vy3 postupně skončila, podobně dopadla i Kamera skura. „Ale živě si pamatuji naši první výstavu, která se odehrávala v domě určeném k asanaci. Zařídil nám ji Standa Cigoš, další legendární postava ostravské kulturní scény 90. let. Bylo to divoké a nebezpečné, jedna paní málem propadla stropem,“ zmiňuje výstavní svéráz.

Venuše si zachovává původní (své)ráz

Postupně si mladý umělec vytvořil silné vazby. „Například konkrétně s básníkem Jardou Žilou, který mi dohodil práci a pomohl sehnat první byt. Navíc jsem si v Ostravě našel partnerku Katarínu Szanyi. Po zániku nenahraditelného Černého pavouka jsem si ale v centru už nikdy nezvykl,“ poukazuje na současnou jistou odtažitost.

Střed města mu však v oblasti pohostinství nahrazuje pivnice Venuše v části Hrabůvka. „Chodil do ní i spisovatel Honza Balabán nebo výtvarník Jirka Surůvka. Ten se úplně dojal, když ve Venuši ještě po letech našel vysedávat své známé,“ usmívá se.

Hospoda se prý nemění. „Není stejný jen interiér, ale i návštěvníci a lidé, co tam pracují. Jako by v ní trávili celý život. A pokud míří do centra, tak říkají, že jedou do města,“ zakončuje Aleš Hudeček.