Ostravské stopy: Úžasné město s podivnou strukturou, líčí fotograf Kalhous

„S ostravskou scénou jsem spojován od 90. let. V době, kdy se v Praze rozhodli, že se podívají do periferie, a z té dálky viděli Ostravu a Olomouc jako něco blízkého. Nějak se to protnulo s lidmi, kteří v ní jsou. Možná jim tehdy na výstavách chyběl fotograf, a tak jsem byl k té partě přidán,“ říká Kalhous. „Když se konaly společné výstavy ostravské scény, tak jsem na nich vždy figuroval, a když Votobia vydávala knihu V srdci Černého pavouka, nechyběl jsem ani tam.“

Snímky Michala Kalhouse působí na první pohled velmi nezvykle. Přitom jsou ve své podstatě velice obyčejné a téměř nenápadné. Jenže za nimi se skrývá křehká duše romantika a s tou podle Kalhouse zase souzní jeho ostravská zkušenost.

„S Ostravou jsem se seznámil v době, kdy tady všechno končilo, bořilo se, baráky zanikaly. Našla se v ní spousta romantických prostor a uliček, kterými se stačilo jenom procházet a byly kouzelné. Snažil jsem se tehdy i něco fotit, takové ty otisky po obrazech, po postelích a po nábytku, které v těch ruinách zůstávaly,“ vysvětluje Kalhous, jehož snímky jsou i dnes přesně takto neokázalé.

Ostrava se mu tehdy vyjevila jako úžasné město. „Ale s jakousi podivnou strukturou. Město, které integruje průmyslové zóny a někde v něm začíná znovu vládnout příroda. Tento rys mě na ní vždy úplně dostával, pořád jsem přemýšlel, že se sem nastěhuju,“ vypráví fotograf.

„Jenže při mé první cestě, kdy jsem v ní začal pracovat, ke mně přišli tři urostlí chlapi a řekli, ať jim prodám brejle. Což vypadalo, že je nějaký slangový název pro něco, co nechci. Takže převážila nakonec touha bydlet v maloměstě, odkud jsem přišel, abych takové chlapíky potkával co nejmíň. Ostravu a její místa mám rád, ale spíše na výlet než permanentně jako její uživatel a obyvatel,“ vysvětluje.

Zvláštní způsob meditace

Přestože fotí téměř celý profesní život, Ostravu zachycuje minimálně, takřka vůbec. I tak v ní najde i svá oblíbená místa, kam se rád vrací.

„Někde nad ještě funkční koksovnou, směrem, jak je sad Boženy Němcové, tak tam je úžasná halda. Sice méně známá, přesto je z ní krásná vyhlídka. Měl jsem z ní celkem zdařilou fotografii, jeden můj kamarád na ni zase pořídil fotografii mě a mé ženy. I díky tomu mám toto místo rád a občas tam zajdu a jednou za rok se na ni vyškrábu a těším se okolím,“ usmívá se Michal Kalhous.

Michal Kalhous Fotograf neobvyklých formátů Michal Kalhous se narodil v roce 1967 ve Valašském Meziříčí .

. Studoval dějiny výtvarného umění na UP Olomouc . Od roku 2006 byl asistentem na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde dnes působí jako děkan.

. Od roku 2006 byl asistentem na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde dnes působí jako děkan. Fotografování se začal amatérsky věnovat už v polovině 80. let. Začínal jako samouk , posléze se krátce uchýlil pod vedení olomoucké fotografky Mileny Valuškové.

, posléze se krátce uchýlil pod vedení olomoucké fotografky Mileny Valuškové. Jeho tvorba vyšla jako součást proslulého sborníku V srdci Černého pavouka . Účastnil se řady samostatných i kolektivních výstav.

. Účastnil se řady samostatných i kolektivních výstav. Aktuálně jeho snímky vystavuje Dům umění v Ostravě pod názvem Starý knedlík v cyklu Ostrava sobě.

Ostravu však opravdu fotí velmi výjimečně. „Znamená to totiž vystoupit z běžných činností a věnovat se úplně jinému způsobu dívání a pozorování. Daří se mně to, spíše když má člověk nějaké volno a prázdno. Jenže pro mne se Ostrava stala místem práce, což nese i tíhu. Klid si jdu vychutnat raději někam jinam,“ popisuje fotograf.

Na cestách do Ostravy má rád i zvláštní způsob meditace. „Když jedu do Ostravy po dálnici, mám čas si i něco domyslet, jízda vlakem je také velmi specifická, můžete sledovat okolí, což je čas, který se dnes málokdy získá. Ale je možnost si i číst anebo se připravovat na nějakou příští přednášku. Nenechám si jej ubrat ani tím, že bych tady přespal,“ popisuje svůj pohled na město.

„Potkávat kolegy v Ostravě je pro mě vždy radost, jen třeba s nimi spolupracovat na výstavě anebo s nimi jen vést rozhovor. Začalo to v těch devadesátkách. Ta energie tady nashromážděná najednou udělala wow, měla možnost vyrůst a rozkvést. A když se tlak upustil, najedou bylo hned kde a co brát,“ říká Kalhous a znovu vzpomíná na 90. léta.

„To tady vzniklo tolik skvělých věcí... Třeba tvorba Jiřího Surůvky, Petra Lysáčka nebo Standy Cigoše, který vytvořil vlastní náhrobek, což mi docvaklo až po letech. Anebo Aleš Hudeček a Katka Szanyová, kteří vytvářejí a dotvářejí zdejší scénu. Hana Puchová a další. Vzniklo tolik úžasných věcí, které mají místní specifikum, i ve svém naturelu. Dříve tady naopak vládli horníci, zhuntovaní životem, tíží osudu a tím vším okolo. Prostředí se propisovalo do jejich tváří a vůbec nepůsobili radostně,“ dodává Kalhous.