Ostravské stopy: Angličan s čelenkou, jenž si město horníků zamiloval

Od 60. let Geoff William píše a publikuje básně. Dokonce vydal sbírku o tom, jak se v Americe setkal se slavným básníkem Ginsbergem. Přestože od 90. let žije a pracuje v Ostravě, jeho poezie i nadále vychází v britských básnických časopisech i knihách.

Na rozdíl od jiných cizinců měl možnost poznat zdejší region ještě v době tuhého socialismu. „Vůbec poprvé jsem měl příležitost Ostravu navštívit v roce 1971. Bylo to s mládežnickou pracovní delegací. Město ve střední Evropě mě natolik zaujalo svým nezvyklým koloritem, že jsem se do něj za dva roky vrátil soukromě. Napsal jsem o tom i báseň. Není to má jediná o Ostravě nebo o zdejším půvabném kraji,“ vypráví Geoff William.

Básně mu vyšly dvojjazyčně, anglicky a v českém překladu v roce 2012 v místním nakladatelství Protimluv pod názvem Far from Gwynned (Daleko od Gwynnedu). V impresionistických verších věnovaných průmyslové ikoně socialismu nezastírá obdiv, ale ani sarkastický humor či podiv nad neobvyklými výjevy.

Lidé v nových kabátech ve špinavých ulicích

Poprvé byl v Ostravě v zimních měsících, a tak si všímal třeba toho, že mráz ochromil i místní ocelárnu. Motiv ohně pro něj znamenali i místní lidé, kteří podle Williama jako jiskry běhali po jinak špinavých ulicích, ale v nových kabátech. Děti si na nich v létě hrály i navzdory špíně a prachu. On sám jako autor údajně nechápal, co se to vlastně v Ostravě dělo. Žasl i nad tím, že mládež zde dávala přednost angličtině před ruštinou.

Přitom bylo známé dobové rčení odrážející prostalinskou ideologii východního bloku: My jsme mládež nová, mládež Gottwaldova.

Okouzlení situací i místem pak básníka přiměla k tomu, že po revoluci se do Ostravy podíval opět, a dokonce si v ní našel trvalé útočiště.

Geoff William Anglický básník a učitel jazyka se narodil v roce 1942

, učarovala mu už v 70. letech, kdy ji poprvé navštívil. Pochází z městečka Derbyshire. Je mu blízká beatnická poezie, miluje cyklistiku a výlety do přírody. Jeho básně o Anglii vyšly i ve výboru Running Through The Hills.

V roce 1968 se účastnil demonstrace v Chicagu, setkal se přitom s beatnickým básníkem Allenem Ginsbergem. Sepsal o tom sbírku The Battle of Chicago.

Přestože Ostrava byla ve své době nevzhledná, dovedla na něj zapůsobit. „Ostrava byla velice zakouřená a špinavá, svým způsobem exotická. Byl jsem kdysi ubytován v Hotelu Palace, nepamatuji si sice už na jeho interiér, nicméně dodnes vidím ty proslulé rozzářené noci díky nedaleké koksovně, která s ním bezprostředně sousedila. Byla v tom možnost zároveň vidět jedinečný úžasný systém. Přitom bylo štěstí, že jsem měl možnost sem zavítat na výměnný pobyt se skupinou mladých horníků. Učinil na mě tak silný dojem, že jsem se za pár let musel vrátit,“ říká William.

„Samozřejmě tady byl tehdy tvrdý komunismus, ale já jsem levicově zaměřen a český režim mi ve své propagandě připadal směšný. Na druhou stranu mě fascinovalo, že každý tady má svůj byt a práci. Třeba u nás to ve své době bylo mnohem složitější, byty byly drahé, mnoho lidí bylo bez práce.“

Jeho první pobyt v Ostravě tehdy organizovala cestovní kancelář. „S režimem jsem nepřišel do žádného konfliktu, vše bylo velmi jednoduché a nestálo to ani moc peněz. Navíc to bylo výhodné i v tom, že se daly vyměnit peníze na černém trhu a vše bylo pochopitelně levné.“

„I počasí tady máte lepší“

A dnes? „Ostrava je mnohem čistší místo, než jak jsem ji viděl poprvé v oblacích dýmu z továren. Tam, kde byly dříve šedivé fasády domů, jsou dnes aspoň tři barvy. Město je mnohem lepší pro život, má výborné dopravní spojení, navíc miluji přírodu a stačí, že ujdu sto metrů od svého domu, a už začíná přírodní park Poodří,“ vypráví Geoff.

„Jediným problémem je, že občas, když zajdu do obchodu, tak lidé nerozumí mé „excelentní češtině“. (smích) Jediné, co mi chybí, tak jsou ty naše typické anglické vesnice v historizujícím slohu. Jinak mi nic neschází, naopak, zdejší počasí je mnohem lepší než v Británii, nějaké mlhy tady sice taky máte, ale ne tolik, u nás jsou mnohem hrozivější,“ poznamenává Angličan.

Líbí se mu tady také proto, že si může najít řadu zajímavých kulturních aktivit. „Ostrava je velice kulturním městem, obdivuji zdejší kina, zejména Minikino a Kino Luna. Tam jsem viděl množství dobrých filmů. Akorát nechodím do divadla, protože hrají jen v češtině, které až tolik nerozumím. Zato si třeba vychutnám festival Dny ostravské hudby pod taktovkou Petra Kotíka,“ líčí nadšeně básník.

A přiznává také lásku ke kolům. „Je to má velká vášeň, první kolo jsem dostal v deseti letech, teď už jsem na něm najezdil přes 700 tisíc kilometrů. Nepřijel jsem ale proto, že by bylo v České republice levné pivo. Zjistil jsem, že jsou tady mírumilovnější lidé než u nás v Británii. Navíc mě uchvátilo místní prostředí, Beskydy, Oderské vrchy,“ vysvětluje Geoff William.