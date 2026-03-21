Ostravské stopy: Máme být na co hrdí, chraňme to, říká architekta Zemánková

Petra Sasínová
  16:16
Architektka Helena Zemánková je mezinárodně uznávaná odbornice na konverze neboli nové využití industriálních staveb. Hlubokou stopu zanechala i v Ostravě. Vytvořila mimo jiné první konkrétní koncepci nového využití opuštěných provozů v Dolní oblasti Vítkovice, která byla důležitou inspirací pro nynější podobu areálu zařazeného na seznam Evropského kulturního dědictví.
Architektka Helena Zemánková je autorkou první koncepce proměny Dolní oblasti Vítkovice. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Industriální komplex Dolní Vítkovice v Ostravě
Část areálu Dolní Vítkovice. V popředí hala Gong, kdysi plynojem, v pozadí...
Až do devadesátých let se tu těžilo uhlí a vyrábělo železo, poslední odpich byl...
Objekt památkově chráněné někdejší třídírny uhlí v Dolních Vítkovicích, kde má...
16 fotografií

Na ostravskou stezku se vydala v polovině osmdesátých let. Ve spolupráci s útvarem hlavního architekta vytipovala cenné důlní areály a spolu se studenty architektury hledala možnosti jejich využití po ukončení těžby.

Nejprve zkoumali komplex dolu Petr Cingr, dnes národní kulturní památku Důl Michal. „Po dohodě s památkářem a neúnavným ochráncem ostravského průmyslového dědictví Milošem Matějem jsme doplnili dokumentaci dolu, pak jsme se zabývali tím, co by se dalo dělat s areálem do budoucna,“ vzpomínala dlouholetá pedagožka a profesorka Fakulty architektury VUT v Brně.

Tehdejší vedení města ještě plánovalo, že v blízkosti jámy Michal vybuduje rozsáhlou zónu pro bydlení, a tak studenti vymýšleli proměnu zázemí dolu na centrum pro tamní obyvatele, včetně mateřské školy, divadla, sportoviště či rekvalifikačního centra pro propuštěné horníky.

Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Pak se studenty řešila novou náplň bývalého Dolu Anselm pod Landekem v Ostravě-Petřkovicích.

Na konverze hlavně industriálních památek se architektka zaměřila po stáži se studenty ve Francii na začátku osmdesátých let. „Do té doby jsem na fakultě učila jen stavět nové budovy nebo areály. Tehdy ve Francii jsem se seznámila s tím, jak se dá průmyslovému dědictví vdechnout nový život. Nadchlo mě to. U nás to ještě vůbec nebylo zvykem,“ líčila Zemánková.

O unikátní vítkovický areál tvořený dolem Hlubina, koksovnou a vysokými pecemi se začala zajímat někdy ve druhé polovině devadesátých let, kdy ji o to požádal tehdejší ředitel společnosti Vítkovice.

Studentský workshop pod vysokými pecemi

V roce 2000 tam pak poprvé vedla mezinárodní workshop pro studenty architektury, který byl zakončený prezentací jejích nápadů na zachování jednoho ze symbolů ostravské průmyslové historie.

„Francouzští studenti tenkrát sesbírali v energetické ústředně různé trubky a všelijaký kovový materiál a udělali z toho maketu celého areálu, kterou jsme pak také vystavili,“ líčila Zemánková. Součástí veřejné prezentace byl i koncert studentů hudební školy. „Bylo to úžasné. A díky této akci jsem se poprvé dostala do areálu, který mě velice zajímal,“ vzpomínala například výtvarnice a dlouholetá kronikářka vítkovické radnice Lenka Kocierzová.

Helena Zemánková

Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno. V letech 1973 až 2024 tam působila jako pedagožka. Roku 1997 získala titul profesorky. Ve vlastní tvorbě i pedagogické práci se specializovala na záchranu a nové funkční využití průmyslového dědictví a industriální archeologii. Vedla řadu mezinárodních studentských projektů, jako profesorka hostovala například ve Francii.

Koncepci zpřístupnění a nového využití částí Dolní oblasti Vítkovice vytvořila Helena Zemánková ve spolupráci s manželem, architektem Václavem Zemánkem, v roce 2005. Tentokrát ji oslovil iniciátor proměny areálu Jan Světlík, který pak začal spolupracovat s Josefem Pleskotem.

„Většina funkcí, které jsme navrhli pro jednotlivé objekty, ale zůstala zachována, včetně využití plynojemu nebo volné zóny pro pořádání kulturních akcí, kde teď bývají hlavní scény hudebního festivalu Colours of Ostrava,“ doplnila architektka. O pár let později navrhla konverzi vítkovické energetické ústředny U6 na dětský svět techniky.

Architekti chtěli koksovnu zachovat

Ještě za komunistického režimu, v roce 1988, se zúčastnila soutěže na využití areálu bývalé koksovny Karolina v centru města. „Asi všichni účastníci jsme chtěli, aby něco z koksovny zůstalo zachováno, aspoň jako symbol, ale pár dnů před odevzdáním soutěžních návrhů nechal tehdejší hlavní architekt Miloš Bartoň některé důležité objekty zbourat,“ vzpomínala.

Demolice koksovny, včetně historicky i architektonicky cenného provozu uhelného prádla, byla dokončena v roce 1989. Jediné, co zůstalo, byla elektrocentrála a budova dvojhalí.

Architekt Bartoň se nechvalně zapsal do historie Ostravy i dalším necitlivým bouráním hodnotných technických památek, například v areálu dolu Šalamoun. Avšak ještě na přelomu 20. a 21. století byly i cenné industriální areály a objekty vnímány hlavně jako zátěž. V souvislosti s ukončením výroby železa hrozilo masivní bourání i v Dolních Vítkovicích. „Jsem opravdu ráda, že nastala doba, kdy společnost vnímá průmyslové dědictví jako důležité a hodné ochrany, protože máme být na co hrdí,“ zdůraznila Zemánková.

Její studie, návrhy a studentské projekty týkající se Ostravy jsou jen malou částí jejího více než padesátiletého působení jako architektky a pedagožky, které zahrnuje také mezinárodní projekty.

Národní památkový ústav v Ostravě část její práce nedávno přiblížil výstavou s názvem Tvořit ve vytvořeném. Autorka Michaela Ryšková na ní představila také významné práce Heleny Zemánkové v zahraničí. Patří k nim návrh konverze uhelného prádla ve francouzském Montceau-les-Mines nebo projekt proměny japonské továrny na hedvábí v Tomioce v kulturní centrum.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento...

Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou...

Ostravské stopy: Máme být na co hrdí, chraňme to, říká architekta Zemánková

Architektka Helena Zemánková je autorkou první koncepce proměny Dolní oblasti...

Architektka Helena Zemánková je mezinárodně uznávaná odbornice na konverze neboli nové využití industriálních staveb. Hlubokou stopu zanechala i v Ostravě. Vytvořila mimo jiné první konkrétní...

21. března 2026  16:16

Picasso v Ostravě. Galerie představuje grafické listy legendy malířství

Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje grafiky slavného španělského...

Poprvé se tento týden Galerie výtvarného umění v Ostravě pochlubila grafikami jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století Pabla Picassa, které loni získala do své sbírky. Jedná se o grafické listy...

21. března 2026  8:58

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

Hokejisté Třince slaví úspěch na ledě Hradce Králové.

Třinec od druhé třetiny bránil těsné vedení 3:2 a odrážel nové a nové nájezdy hradeckých hokejistů. Úspěšně. Dvěma góly k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy přispěl i Michal...

20. března 2026  23:20

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Farmáři s oceněním. Manželé nedaleko Ostravy oživují starý zemědělský areál

Rodinná farma Markéty a Radima Nováčkových, která hospodaří ve Stará Bělé a ve...

Před sedmi lety koupili Markéta a Radim Nováčkovi, farmáři z ostravské Staré Bělé, zdevastovaný zemědělský areál ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Od té doby brownfield postupně opravují a hledají pro...

20. března 2026  16:16

Mistrovské dílo. Skleněná kopule Bredy v Opavě do roka získá původní podobu

Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s...

Ještě o dvě patra vzroste obří lešení, jež zabírá celý centrální prostor někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Restaurátoři loni s jeho pomocí čistili ikonickou skleněnou kopuli Bredy a zkoumali...

20. března 2026  13:15

Modernizace trati z Ostravy do Frýdku-Místku se zpozdí, zahájení se komplikuje

Tak by měl vypadat podjezd železnice ve Vratimově. Kdy se tak stane, zatím není...

Příprava zdvojkolejnění a elektrizace trati mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem nabírá zpoždění. Zatímco ještě v prosinci 2025 Správa železnic (SŽ) slibovala zahájení prací na konci letošního roku,...

20. března 2026  11:17

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Zemřel někdejší ostravský primátor Aleš Zedník, byl i ruským konzulem

Primátor Ostravy Aleš Zedník po svém zvolení v roce 2002.

Ve věku 68 let zemřel politik Aleš Zedník, který byl v letech 2002 až 2006 primátorem Ostravy. Byl členem České strany sociálně demokratické, za níž byl od roku 1998 do roku 2006 ostravským...

20. března 2026  10:10

Basket Ostrava se krutými prohrami učí. Místo cizinek angažoval mladé Češky

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Šest zápasů z dosavadních jednadvaceti prohrály o více než 40 bodů. Rekordní je jejich porážka s USK Praha o 91 bodů 36:127! Basketbalistky Basketu Ostrava byly dlouho otloukánkem nejvyšší domácí...

20. března 2026  9:47

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.