Ostravské stopy: Amerikanisté byli automaticky podezřelí, vzpomíná Kolář

Narodil se v roce 1958 ve Frýdku-Místku. Působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Je autorem odborných monografií Evropské kořeny americké židovské literatury, v angličtině Seven Responses to the Holocaust in American Fiction (Sedm reakcí na holokaust v americké fikci) a Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature (Traumatické reflexe ve vybraných dílech poválečné americké a britské literatury).

Publikuje i poezii, knižně vydal básnickou sbírku Tenisový sen. Dlouhodoběji působil na několika amerických univerzitách. Žije ve Václavovicích, obci mezi Havířovem a Ostravou, v sousedství Šenova.