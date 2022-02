Krabičky od sirek či pivní tácky. V muzeu lze zavzpomínat na retrosbírky

Až do 8. května tam mohou návštěvníci zavzpomínat na druhou polovinu minulého století. Výstava připomíná sběratelské předměty z éry socialismu, například obrázky ze žvýkaček, obaly od čokolád, ubrousky, pexesa, svatební oznámení, nálepky od sýrů, plechovky, krabičky od sirek, odznaky, časopisy, pivní tácky, autíčka a další zajímavosti. Kromě trojrozměrných exponátů obsahuje i dvě desítky informačních panelů mapujících sběratelské okruhy.

„Přišlo mi zajímavé zmapovat a představit dnešní generaci dětí a mladých lidí, co vše lidé v dobách minulých dokázali sbírat. Vnímám to jako takovou oslavu sběratelství, které se už docela vytrácí,“ přiblížila Věra Stojarová ze spolku Inspirace Zlín, která za vznikem expozice stojí.

Po sběratelských předmětech dnes pátrá sama

Původně byla výstava složená z ukázek sbírek konkrétních sběratelů, postupně ji ale začala Věra Stojarová sama rozšiřovat. „Hledala jsem a kupovala další ukázky sběratelských předmětů, buď na bleším trhu nebo přes internet. Snažila jsem se obsadit všechny možné sběratelské obory, od těch klasických jako je například filatelie až po ty kurióznější jako je například sbírka obalů od čokolád,“ popsala Stojarová, která i nadále pátrá po nových zajímavých sběratelských předmětech.

„Při sestavování této výstavy jsem se seznámila se sběrateli, kteří sbírají celý život a jejich sbírky jsou velmi cenné. Upřímně nemají to jednoduché, jejich rodiny to většinou neocení, vidí za tím jen tu práci, sběratelé své vášni věnují většinou celý svůj volný čas a mnohdy i nemalé finance. Naštěstí existuje i Klub sběratelů, kde se tito lidé seznamují, ví o sobě a vzájemně se podporují,“ uvedla Stojarová.

Její oblíbenou součástí expozice je filumenie, sběratelství nálepek ze sirek, které je mimochodem starší než sbírání známek. „A také mám ráda ty obory, které mi připomínají dětství z 80. let, jako jsou žvýkačky, mýdla nebo dětské časopisy,“ svěřila se.

Za čtyři roky své existence putovala výstava už do pěti českých měst. „Ohlasy návštěvníků jsou nadšené. Mohou svým dětem ukázat, co vše v minulosti sbírali a je to tedy velká nostalgie. Pro děti máme připravenou i hernu s retrohračkami, aby se rodiče a prarodiče mohli v klidu kochat a děti si mohou pohrát s hračkami ze 70. a 80. let minulého století,“ podotkla Stojarová.