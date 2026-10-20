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Populárního medvěda Jirku musela zoo utratit, měl zdravotní problémy

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  18:20
Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v ostravské zoologické zahradě. (20. ledna 2025) | foto: Enrico Gombala, Zoo Ostrava

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...
Mědvěd ušatý Jirka se po třinácti letech přesunul ze zámeckého příkopu na...
Šestiletý medvěd ušatý, který se přestěhoval ze zlínské zoo do Konopiště. Mimo...
Medvědi ušatí z ostravské zoo při svém prvním setkání. Kromě ošetřovatelů na...
17 fotografií
Zoo Ostrava musela kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nechat utratit dvacetiletého samce medvěda ušatého Jirku. Před dvěma lety byl do zoo převezen ze státního zámku Konopiště.

„Minulý týden se náhle zhoršil zdravotní stav dvacetiletého samce medvěda ušatého. Samec se opakovaně potýkal se zdravotními komplikacemi a i přes stálé veterinární kontroly se jeho stav nelepšil. Minulou středu chovatelé zaznamenali prudké zhoršení jeho zdravotního stavu,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Utracení zvířete bylo podle ní nutné. Nyní chovatelé čekají na výsledky pitvy, které budou k dispozici nejdříve v následujícím týdnu.

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Samec Jirka obýval zámecký příkop na Konopišti od roku 2011. O jeho přesunu se začalo jednat v souvislosti s avizovaným ukončením chovu medvědů v zámeckých příkopech, který v minulosti Národní památkový ústav oznámil na rok 2030.

Zoo Ostrava má s chovem medvědů ušatých zkušenosti, věnuje se mu od roku 1991. V minulosti obývali medvědi starý betonový výběh, zoo pro ně v roce 2010 otevřela nový expozičně-chovatelský komplex Čitván. V červenci 2024 musela zoo ze zdravotních důvodů dát utratit starou samici a v zahradě zůstal jen samec, ke kterému v prosinci 2024 přibyl právě medvěd Jirka. V zahradě tak nyní zůstává jen samec, narozený v roce 1996, který Čitván obývá od roku 2014.

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„Situaci v Ostravě budou zoologové řešit s koordinátorem Evropského ex situ programu. V zoologických zahradách sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) žije necelých padesát zvířat, převážná část populace je už poměrně stará. Za posledních dvanáct měsíců se nenarodilo ani jedno mládě,“ uvedla mluvčí. Ani v ostravské zoo se medvědy ušaté nikdy nepodařilo rozmnožit.

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v ostravské zoologické zahradě. (20. ledna 2025)
Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v ostravské zoologické zahradě. (20. ledna 2025)
Mědvěd ušatý Jirka se po třinácti letech přesunul ze zámeckého příkopu na Konopišti do luxusního výběhu se stromy a vodní plochou zvaném Čitván v Zoo Ostrava.
Medvědi ušatí z ostravské zoo při svém prvním setkání. Kromě ošetřovatelů na samce dohlíželi i hasiči. (27. února 2025)
17 fotografií

Medvěd ušatý je menší druh medvěda s výrazně dlouhou srstí, hlavně na krku, a žlutobílou náprsenkou ve tvaru písmene Y nebo V. Vyskytuje se v lesích od Íránu, podél čínských hranic na úpatí Himálaje přes jihovýchodní Asii až po Korejský poloostrov. V Červeném seznamu je zařazen v kategorii zranitelný. Hlavní příčinou úbytku jeho populace je ztráta jeho přirozeného prostředí, především kvůli pytláctví nebo výstavbě silnic či vodních elektráren. Největší hrozbou v Číně a jihovýchodní Asii je pak lov a držení živých zvířat pro žluč využívanou v tradiční orientální medicíně.

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