V ostravské zoo utekli z výběhu kočkodani. Zamířili i na pískoviště mezi děti

Pro zaměstnance i návštěvníky Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava to byla zcela mimořádná situace, když se v pátek kolem půl páté odpoledne najednou objevili v okolí Pavilonu evoluce kočkodani Dianini, kteří se „omylem“ dostali ven z expozice a zamířili mezi lidi.



„Moje osmiletá vnučka si s dalšími dětmi hrála na pískovišti u pavilonu, ve kterém žijí opice. Když jsem si poprvé všimla, že dva kočkodani pobíhají po zídce, nejdříve mi vůbec nedošlo, že nejsou ve výběhu, ale venku. Až když se další opice objevila v blízkém křoví a dva kočkodani přišli rovnou na dětské pískoviště, všem bylo jasné, co se stalo,“ popsala situaci žena, která se s uprchlíky setkala zblízka a poskytla iDNES svou fotografii z místa.

„Opice nevypadaly nijak nebezpečně. Vnučka si je chtěla pohladit, ale já dostala strach, aby jí neublížily, a raději jsme společně vycouvaly pryč. Stihla jsem je jen narychlo jednou vyfotit. Další rodiče také odváděli děti do bezpečí a někteří telefonovali na kontaktní číslo zoo, aby informovali zaměstnance o situaci. Když jsme se po čase vracely s vnučkou kolem stejného místa, už bylo obehnané páskou, aby tam lidé nemohli. Byl to pro nás zajímavý zážitek. Jen vnučka mi teď vyčítá, že si je nemohla pohladit,“ dodala návštěvnice zahrady, která si nepřeje zveřejnit jméno.

Zoo: Opice neprchaly. Chtěly zpět, ale nemohly

Ostravská zoo se úspěšně věnuje chovu kočkodanů Dianiných od roku 1975 a má největší chovnou skupinu v lidské péči na světě, která aktuálně čítá 25 členů i s mláďaty. V moderním Pavilonu evoluce, v expozici s velkým přírodním výběhem, žije nyní 15 těchto vzácných, pestře zbarvených západoafrických opic, druhá skupina zatím zůstává ve starém pavilonu primátů. Mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková potvrdila, že v pátek se devět z patnáctičlenné skupiny kočkodanů Dianiných dostalo „omylem“ ven z Pavilonu evoluce.

„Opice nechtěly nikam utíkat, o čemž svědčí to, že se celou dobu držely poblíž svého výběhu a zbytku skupiny, který zůstal uvnitř. Ven se dostaly jen díky své přirozené zvědavosti. Otevřely dvířka, která vedou na dvorek mezi pavilonem a venkovním výběhem, do kterého obvykle vcházejí drátěným tunelem. Ošetřovatel sice dvířka zavřel a jako obvykle zkontroloval, zda zámek pevně drží, ale přehlédl, že kladka není provlečená oběma oky, tedy klece a dvířek. Proto kočkodani mířící do venkovního výběhu dvířka nechtěně otevřeli a dostali se mimo své teritorium,“ uvedla Nováková.

Přestože zaměstnanci zoo pak vyzvali návštěvníky, aby místo opustili a na opice nesahali, protože by mohly být agresivní, podle Novákové nebyla zvířata útočná, ale vyděšená. „Kočkodani nebyli agresivní, ale vyzvali jsme návštěvníky, ať odejdou, aby zvířata byla v klidu. Mohla by ublížit, protože byla vystresovaná z neznámé situace. Kočkodani se od začátku snažili dostat zpátky do svého teritoria, které znají a kde se cítí bezpečně. Jenže nemohli, protože kolem celého jejich přírodního výběhu byl zapnutý elektrický ohradník, který má zabránit útěku,“ vysvětlila Nováková.

Její slova potvrzuje fakt, že ošetřovatelé nemuseli kočkodany složitě nahánět a chytat. Jakmile zjistili situaci a vypnuli elektrický ohradník, všechny opice se postupně samy a rády vrátily do výběhu a pak i do pavilonu. „Přelezly plot do svého výběhu a večer přišly do zázemí v pavilonu, jak jsou zvyklé každý den. Incident nás samozřejmě mrzí, ale naštěstí se nikomu z návštěvníků ani zvířat nic nestalo. A mohu ujistit, že uděláme vše pro to, aby se podobná situace neopakovala,“ dodala Nováková.

Kočkodan je v Červeném seznamu

Kočkodan Dianin (Cercopithecus diana) obývá deštné lesy západní Afriky, kde obývá horní stromové patro. Žije ve skupinách tvořených jedním samcem a sedmi až osmi samicemi hájících si své teritorium. Jeho populace je silně ohrožena lovem pro maso, ale hlavně rapidním úbytkem původních lesních porostů, které jsou přeměňovány na zemědělskou půdu a pastviny, případně ustupují těžbě surovin. V přírodě není tento druh dostatečně prozkoumán, neboť v některých oblastech jeho výskytu často probíhají válečné konflikty. V Červeném seznamu je veden jako zranitelný a je zařazen do Evropského záchovného programu.



V Ostravě se narodilo téměř šest desítek mláďat a téměř 50 se podařilo odchovat. Zoo je poskytuje dalším evropským zahradám. Nedávno například odcestoval do Edinburghu pětiletý samec. Mladí samci z Ostravy doplnili chovy i v Paigntonu, Lisabonu nebo Moskvě. Trojice zvířat, jeden samec a dvě samice, byla předána i Zoo Liberec. Cílem je odchovat další mláďata, která přispějí k posílení a rozšíření životaschopné populace tohoto druhu v lidské péči. „V přírodě zatím tento druh nepatří ke kriticky ohroženým, ale jeho stavy klesají, takže situace se může kdykoli výrazně zhoršit,“ nastínila Nováková.