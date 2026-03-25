„Letos Ostravská univerzita registruje celkem 17 155 přihlášek, zatímco o rok dříve jich bylo 16 316,“ informoval mluvčí univerzity Tomáš Neščák.
Doplnil, že nejpoptávanější fakultou je lékařská, rekordní zájem o studium tam mají už potřetí za sebou a letos si tam přihlášku podalo téměř 5 300 uchazečů. Tento počet přitom ještě není konečný, termíny pro studijní programy akreditované v angličtině a italštině mají uzávěrku později.
„Počet přihlášek na naši fakultu je letos znovu rekordní. Věřím, že to reflektuje její pozitivní obraz moderní a inovativní instituce s dobrou atmosférou,“ řekl děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.
Největší poptávka je na lékařské fakultě po studiu všeobecného lékařství, o něž má zájem 1 716 uchazečů, a stomatologie s 819 přihláškami. Fakulta ale zaznamenala růst i u nelékařských studijních programů, mezi nejžádanější patří fyzioterapie a všeobecné ošetřovatelství.
Na pedagogické fakultě chtějí uchazeči nejčastěji studovat speciální pedagogiku a obory s tělesnou výchovou, na přírodovědecké fakultě je nejvíce láká biologie a geografie, filozofická fakulta hlásí nejvíce přihlášek na psychologii, anglickou filologii a historii.
Nejžádanějším oborem fakulty umění je intermediální umění a v případě fakulty sociálních studií pak sociální práce.
Ostatní moravskoslezské vysoké školy ještě přihlášky přijímají. Vysoká škola báňská – Technická univerzita na většinu oborů do 31. března, Slezská univerzita z větší části rovněž do 31. března. Jen její fakulta veřejných politik do 16. dubna a fyzikální ústav do 30. dubna