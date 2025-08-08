Studentské bydlení na Slezské Ostravě bude modernější, město chce více talentů

Autor:
  9:48
Bagry se zakously do vstupní budovy studentských kolejí v Kranichově ulici ve Slezské Ostravě. „Bourání potrvá asi dva týdny, a to včetně odvozu stavebních zbytků,“ komentoval zahájení zásadní rekonstrukce studentského bydlení ve Slezské Ostravě mluvčí Ostravské univerzity Petr Kašing.
Demolice starých budov studentských kolejí ve Slezské Ostravě. (4. srpna 2025)

Demolice starých budov studentských kolejí ve Slezské Ostravě. (4. srpna 2025) | foto: Ostravská univerzita

Vizualizace nových vysokoškolských kolejí Ostravské univerzity (29. května 2024)
Novým kolejím bude muset ustoupit nevyhovující letitý objekt starého...
Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký (uprostřed) společně s primátorem...
Tradiční poklepání, ale na symbolické kolejnice, nových vysokoškolských kolejí...
8 fotografií

Ostravská univerzita v době vzniku kolejí v padesátých letech minulého století ještě neexistovala. Tamní ubytovna vznikla pro potřeby Vysoké školy báňské a později sloužila i posluchačům pedagogické fakulty.

Právě v nyní demolovaných prostorách se například v listopadu 1989 sešli studenti, kteří mezi prvními v Ostravě podpořili stávkující pražské studentské organizace a zahájili organizovaný odpor proti komunistickému režimu známý jako sametová revoluce.

Rekonstrukce původních budov v areálu Jana Opletala by byla podle vedení univerzity neefektivní. K zemi půjdou dvě starší budovy, dvě zůstanou. Nové bloky s moderními dvoulůžkovými pokoji a zázemím vzniknou v prostoru mezi nimi.

Vizualizace nových vysokoškolských kolejí Ostravské univerzity (29. května 2024)
Demolice starých budov studentských kolejí ve Slezské Ostravě. (4. srpna 2025)
Novým kolejím bude muset ustoupit nevyhovující letitý objekt starého ubytovacího zařízení. (19. července 2025)
Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký (uprostřed) společně s primátorem Ostravy Janem Dohnalem (vlevo) a moravskoslezským hejtmanem Josefem Bělicou před slavnostním zahájením stavby nových vysokoškolských kolejí. (19. července 2025)
Tradiční poklepání, ale na symbolické kolejnice, nových vysokoškolských kolejí Ostravské univerzity na Slezské Ostravě. (19. července 2025)
8 fotografií

Výstavbou nového bydlení pro studenty řeší Ostravská univerzita letitý problém nedostatku ubytování. Bydlení na kolejích může v současné době nabídnout jen pěti procentům z asi deseti tisíc studujících.

Rekonstrukce, která má být hotova v roce 2027, přinese ke stávajícím 518 lůžkům dalších 663. Projekt za 740 milionů podpořily vedle státu i kraj a město. Ostrava přispěje, stejně jako hejtmanství, 90 miliony.

„Modernizovaná univerzitní infrastruktura jistě přiláká další talentované studenty. Věříme, že někteří z nich ve městě zůstanou,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal. Vzdělávání je podle něj klíčová oblast, která by mohla zastavit trend úbytku obyvatelstva.

Ostravská univerzita vybuduje nové ubytovací kapacity pro studenty v místě současných kolejí ve Slezské Ostravě, v části Hladnov

Ostravská univerzita vybuduje nové ubytovací kapacity pro studenty v místě současných kolejí ve Slezské Ostravě, v části Hladnov

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

Blesk zasáhl v Opavě malé fotbalisty, jednoho museli záchranáři oživovat

V pátek odpoledne zasáhl v Opavě chlapce při fotbalovém tréninku blesk. Měl srdeční zástavu, je popálený na více částech těla. Záchranáři ho po resuscitaci přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava,...

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

Pokousaný senior z Karviné zemřel v nemocnici, pes mu těžce potrhal i obličej

V Karviné v místní zahrádkářské kolonii ve čtvrtek pes pokousal svého majitele a dalšího muže, kterého do ostravské nemocnice přepravil vrtulník v kritickém stavu. I přes veškerou snahu lékařů muž...

Zemřela dlouholetá ředitelka Janáčkovy konzervatoře Soňa Javůrková

Ve věku 60 let zemřela klavíristka, pedagožka a dlouholetá ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Soňa Javůrková. Konzervatoř o tom informovala na svých webových stránkách.

Studentské bydlení na Slezské Ostravě bude modernější, město chce více talentů

Bagry se zakously do vstupní budovy studentských kolejí v Kranichově ulici ve Slezské Ostravě. „Bourání potrvá asi dva týdny, a to včetně odvozu stavebních zbytků,“ komentoval zahájení zásadní...

8. srpna 2025  9:48

Německý nebezpečný odpad zmizí z Bruntálska koncem srpna, oznámil ministr

Německý odpad nelegálně uložený v soukromém areálu v Jiříkově na Bruntálsku opustí Českou republiku na přelomu srpna a září. Oznámil to ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že takové dostal...

7. srpna 2025  14:40

Davy houbařů míří do hor, jejich živelné parkování děsí obce i ochranáře

Parkování na výhybnách úzkých horských silnic, v zákazech vjezdu a na lesních cestách. S příchodem houbařské sezony jde o běžnou scenérii v Beskydech i Jeseníkách. I proto nyní ochránci přírody a...

7. srpna 2025  13:55

Budoucí zubaři mají v Ostravě špičkové zázemí, ambulance přijme tisíc pacientů

Fakultní nemocnice v Ostravě dokončila rekonstrukci oddělení zubního lékařství ve druhém patře polikliniky, které budou hojně využívat také studenti místní lékařské fakulty. V minulosti tam působili...

7. srpna 2025  12:12

Na Novojičínsku boural autobus, řidiče s podezřením na infarkt museli oživovat

Linkový autobus havaroval ve čtvrtek ráno na silnici mezi Tichou a Frenštátem pod Radhoštěm na Novojičínsku. Devětapadesátiletý řidič zkolaboval a vyjel mimo silnici, podle prvotních podezření dostal...

7. srpna 2025  7:56,  aktualizováno  10:50

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

6. srpna 2025  19:30

Austria je týmovější než Legia, řekl Hapal před dalším pohárovým soubojem

S polským gigantem Legií Varšava si fotbalisté ostravského Baníku ve druhém předkole Evropské ligy neporadili. Teď je před nimi rakouský velikán – Austria Vídeň. V úvodním utkání třetího předkola...

6. srpna 2025  18:41

Zkušený rozehrávač Číž znovu v Ostravě. Vrací se po devíti letech

K basketbalistům Ostravy se po devíti letech vrací zkušený rozehrávač Adam Číž. Někdejší nejužitečnější hráč ligy v minulé sezoně působil v Ústí nad Labem, ale už po deseti zápasech tam ještě před...

6. srpna 2025  15:47

Stát rozdává pozemky pro novou výstavbu po povodních, zájem je vlažný

Stát převádí na obce pozemky pro lidi, jimž loňské zářijové záplavy vzaly dům. Postavit nové obydlí na nich musí do pěti let. Bezúplatné převody pozemků představují v Moravskoslezském kraji 37 parcel...

6. srpna 2025  13:36

Skáčeme teď podle toho, co vyschne, popisují zemědělci letošní deštivé žně

Farma Vendolský v Bohušově na Bruntálsku je zhruba v polovině sklizně letošní pšenice a řepky. „Doufejme, že přijde teplý týden, vyšší moc dovolí a dokoušeme to. Skáčeme teď z jednoho na druhé –...

6. srpna 2025  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

5. srpna 2025

Litevci, který rozdrtil fabii o tahač s tankem, soud zmírnil trest na podmínku

Krajský soud v Ostravě změnil trest litevskému řidiči kamionu, který loni v květnu na dálnici D1 u Bohumína rozdrtil fabii o tahač s převáženým tankem. V osobním voze zemřel jeden člověk a druhý...

5. srpna 2025  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.