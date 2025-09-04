Dopravní kalvárie v Ostravě v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

  10:58
Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech napříč Ostravou do jednoho pruhu v každém směru, s kolonami musí řidiči počítat i na silnicích vedoucích pod nimi.

V nejbližších týdnech se přiblíží pomyslný bod obratu. Jakmile se provoz převede na nově vybudované poloviny, stavební uzávěry se „otočí“ a práce se přesunou na dosud využívané části, které se začnou bourat.

Na povrchu to znamená změnu dopravního značení, jiné nájezdy i odbočovací pruhy. Změny zasáhnou kvůli demolicím i ulice pod mosty, nejvíce na Místecké ulici.

„Prosíme řidiče, aby sledovali dočasné značení a počítali s tím, že se dopravní režim v průběhu podzimu změní. Zátěž chceme udržet na minimu, stále ale pojedeme v režimu jeden pruh pro každý směr,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Bez zimní přestávky

„Nebudeme čekat, až budou hotovy všechny mosty, jakmile bude některý most připraven, pustíme jej a do plného provozu a začneme bourat jeho protějšek. Na Polanecké chceme převést dopravu zhruba do měsíce,“ doplnil s tím, že konkrétní termíny silničáři oznámí, až si budou jisti termíny i technologickým postupem, který změnu umožní.

Zimní pauza se při opravách mostů neplánuje. „Zimní harmonogram stavíme na demolicích a hlubinném zakládání, což zvládáme i při typických českých zimách,“ uvedl stavbyvedoucí Roman Daniel ze společnosti Strabag.

Nejzatíženější silnice v kraji

„Rudná je nejzatíženější komunikace v kraji, denně tudy projede zhruba čtyřicet tisíc aut. Při opravách jsme její kapacitu museli stáhnout na polovinu, což vyvolává kolony a zdržení, za to se omlouváme,“ dodal Jan Rýdl.

Opravy jsou nyní hned na čtyřech mostech na Rudné ulici napříč Ostravou. Zároveň se opravují mosty nad Polaneckou, Místeckou a Frýdeckou ulicí a nad železniční tratí v Kunčicích.

V současnosti se na mostě nad Polaneckou dokončila pravá nosná konstrukce a připravují se povrchy pro izolace, v říjnu by mohla být silnice zprovozněná.

Na velmi frekventované Rudní ulici v Ostravě, nejzatíženější silnici v Moravskoslezském kraji, se nyní opravují hned čtyři mosty.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

4. září 2025  10:58

