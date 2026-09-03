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Plánovaná Rezidence Beskydy naráží na odpor, lidé se bojí o vodu i zhoršení dopravy

Darek Štalmach
  6:00

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Obyvatelé Ostravice na bouřlivém setkání s vedením obce vyjádřili zásadní nesouhlas s plánovanou výstavbou Rezidence Beskydy.(1. září 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Plánovaná výstavba Rezidence Beskydy se 72 byty vyvolala v Ostravici na Frýdecko-Místecku odpor místních i nově vzniklého spolku Čisté Peřeje. Lidé se obávají zejména znečištění studní vsakováním z čističky odpadních vod a zhoršení dopravní situace v úzkých ulicích. Investor obavy odmítá a poukazuje na hydrogeologické průzkumy, zatímco vedení obce varuje, že případná změna územního plánu by mohla znamenat vysoké odškodné za zmařenou investici.

Odpor části obyvatel obce jen několik týdnů před komunálními volbami musí řešit ostravičtí zastupitelé. Lidem žijícím v okolí přírodní památky Peřeje vadí plán na výstavbu Rezidence Beskydy, kde má vzniknout 72 bytů.

„Tak obrovská stavba se do podhorské obce nehodí,“ uvedla část výhrad na pondělním jednání zastupitelstva Ivana Hamelová, která zastupuje obyvatele z okolí chystané stavby a nově vzniklý spolek Čisté Peřeje.

Rezidence má vzniknout na místě bývalého rekreačního zařízení nedaleko řeky Ostravice poblíž známých peřejí. Projekt počítá se třemi bytovými domy s celkem 72 byty.

Obyvatelé Ostravice na bouřlivém setkání s vedením obce vyjádřili zásadní nesouhlas s plánovanou výstavbou Rezidence Beskydy.(1. září 2026)

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Místní mají kromě rozsahu samotné stavby obavy zejména z jejího dopadu na spodní vody a dopravu. Projekt totiž počítá s vlastní čistírnou odpadních vod s kapacitou pro přibližně 150 obyvatel a s následným vsakem přečištěné vody do podloží.

Podle spolku však nemusí taková kapacita čističky stačit. Navíc mají lidé z okolních domů a chat obavy z toho, co udělá vsakování se spodní vodou. Řada z nich je totiž odkázána na vlastní studny.

„Tím, že budou vypouštět vodu do vsaku, nám znečistí naše jediné zdroje pitné vody, naše studny,“ obával se jeden z diskutujících.

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Zástupci investora, společnosti DR Development, takové obavy odmítli. Návrhu podle nich předcházely hydrogeologické průzkumy.

„Hydrogeologové řekli, že se na území nachází tak skvělý půdní horizont pro vsaky, že je lepší tu vodu raději vsakovat,“ uvedl za investora František Lazárek s tím, že se zároveň plánuje stavba nového vodovodního řadu, který bude určen nejen pro novou stavbu, ale v budoucnu umožní i napojení dalších domů v okolí.

Cyklisté, turisté a auta

Druhým velkým problémem jsou podle místních příliš úzké silnice, po nichž už nyní kromě aut jezdí cyklisté a chodí turisté, k čemuž by se podle odpůrců stavby přidal i další provoz po nastěhování lidí do nových bytů.

Podle Lazárka má být řešením nová úprava místních silnic, včetně několika míst umožňujících míjení aut.

Zástupci vedení Ostravice se na zastupitelstvu bránili, že možnost postavit na místě bytové domy vznikla už s územním plánem schváleným v roce 2015. Ivana Hamelová ale namítla, že tehdy lidé nemohli vědět, co konkrétně má na místě vzniknout.

„Faktická podoba toho projektu byla známá až v březnu roku 2024 a my jsme se o podobě projektu dozvěděli až letos v lednu,“ argumentovala zástupkyně spolku Čisté Peřeje. A podotkla, že i proto chtějí usilovat také o změnu územního plánu.

„Budeme chtít docílit změny územního plánu, aby se to vrátilo tam, kde to bylo, aby dotčená zóna sloužila k rekreaci, k odpočinku,“ doplnila Hamelová.

Starostka Ostravice Pavlína Stankayová (KDU-ČSL) však upozornila, že takový krok by pro obec mohl mít nepříjemné následky.

„Můžeme udělat změnu územního plánu. To určitě není problém. Ale v tu chvíli investor může žádat náhradu za zmaření investičního záměru a předpokládám, že tam bychom potom museli zaplatit,“ zmínila starostka.

Zastupitelé nakonec samotný projekt neodmítli ani nezastavili.

Uložili však radě obce, aby v souvislosti s přípravou Rezidence Beskydy důsledně hájila zájmy obyvatel a vlastníků nemovitostí a využila přitom také nezávislé odborné posudky.

Obec má v dalších správních řízeních požadovat posouzení dopadů na dopravu, bezpečnost i kapacity přístupových komunikací, včetně možného požadavku na posouzení záměru v procesu EIA.

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