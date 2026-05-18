Záchrana zchátralé části Ostravice se přiblížila. Přibudou byty a parkovací dům

Petra Sasínová
  7:40
Zastupitelé města schválili záměr prodat menší městské pozemky přiléhající k někdejší Obchodní a průmyslové bance v Ostravě podnikateli Michalisi Dzikosovi. Vlastník chátrajícího památkově chráněného domu, který byl součástí komplexu Ostravica-Textilia, je potřebuje pro stavbu parkovacího domu.
Druhá část ikonického obchodního domu Ostravica - Textilia je v žalostném stavu.

Druhá část ikonického obchodního domu Ostravica - Textilia je v žalostném stavu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Po dlouhodobém úsilí o rekonstrukci a obnovu historického objektu jsme dospěli k závěru, že aktuálně jediným možným způsobem je přestavba na bytový dům. K tomu je však nezbytná přístavba parkovacího domu,“ vysvětlil Dzikos na jednání zastupitelů, kde projekt představil.

V někdejší bance z počátku 20. století, která je v havarijním stavu, by mělo vzniknout čtyřicet až padesát bytů. Dalších několik bytových jednotek má být součástí navazující novostavby parkovacího domu.

„Jakmile získáme pozemky, začneme s přípravami. Finance máme, můžeme se pustit do projektování,“ řekl Michalis Dzikos.

Jedná se asi o 370 metrů čtverečních pozemků na náměstí Dr. Edvarda Beneše a v ulici 28. října, kde v minulosti bývala například malá prodejna potravin nebo květinářství.

Ikonická Ostravica se po rozsáhlé opravě otevřela, stěhují se první nájemci

„Učinili jsme první krok k tomu, aby mohla konečně začít rekonstrukce tohoto historicky nejcennějšího objektu bývalé Ostravice-Textilie,“ komentoval rozhodnutí primátor Jan Dohnal.

Michalis Dzikos koupil bývalou banku v roce 2019 a původně oznámil záměr přestavět ji na luxusní hotel. Neúspěšně také usiloval o jiný městský pozemek vedle parkoviště hotelu Imperial.

Jak už dříve informoval jeho mluvčí Jindřich Vaněk, marně také žádal o přemístění nevzhledné trafostanice, která navazuje na historický dům směrem do náměstí Dr. E. Beneše.

S renovacemi historických budov má podnikatel zkušenosti. Zrekonstruoval například Barrandovské terasy v Praze nebo oceňovanou secesní budovu od Jana Kotěry v Hradci Králové.

Přední část někdejšího módního domu se zachránit už podařilo:

5. června 2024
Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Hantavirus na vlastní kůži: tělo ochromí únava a bolest, následky cítím i po letech

Premium
ilustrační snímek

Běžný člověk o jeho existenci často ani neví. Když se s ním ale setká, pošle jej hantavirus bez varování rovnou k zemi. Nemoc je bolestivá a diagnózu lékaři nezjistí hned, zpočátku se totiž tváří...

Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

SETKÁNÍ V PRAZE. S medailemi za Tokio 1964 pózují zleva Jaroslava...

V sobotu 30. května 2026 ožijí ostravské Komenského sady jedenáctým ročníkem charitativního Běhu pro Paměť národa. Běžci svou účastí podpoří dokumentování příběhů pamětníků a pomoc hrdinům, kteří se...

17. května 2026  14:45

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Olši v Karviné má jméno. Bude Sousedská

Nová lávka přes Olši mezi Karvinou a polskou obcí Hažlach už stojí, čeká se jen...

Sousedská lávka. Tak se bude jmenovat nové přemostění pro cyklisty a pěší nad řekou Olší spojující karvinskou místní část Louky s Pogwizdówem, který je součástí polské obce Hažlach.

17. května 2026  9:35

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Nymburk drtil i ve druhém semifinále. Opavané schytali patnáct trojek

Šimon Puršl z Opavy fauluje nymburského Davida Böhma.

Mistrovský Nymburk vyhrál i druhý domácí zápas v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy s Opavou. Obhájci titulu zvítězili přesvědčivě 92:67 a navázali na páteční triumf 116:79.

16. května 2026  17:33,  aktualizováno  18:48

Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve...

16. května 2026  17:07

Záchranáři si v moderním centru natrénují zásah v noci, u pádu z výšky i porod

Slavnostní otevření nového Vzdělávacího a výcvikového střediska...

Bezmála patnáct set záchranářů i lékařů se za rok vystřídá ve výcvikovém centru moravskoslezských záchranářů. Natrénují si tam lepší zvládání situací, které je na výjezdu záchranky mohou potkat, od...

16. května 2026  6:58

Dobrý start Opavě nestačil. Úvodní semifinále uzmuli obhájci z Nymburka

Chorvatský basketbalista Goran Filipovič v nymburských službách střílí v...

Nymburští basketbalisté vstoupili vítězně do semifinále play off Maxa NBL. Obhájci mistrovského titulu porazili po pomalejším startu Opavu 116:79. Druhé utkání série hrané na čtyři výhry je na...

15. května 2026  20:02,  aktualizováno  22:15

