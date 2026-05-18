„Po dlouhodobém úsilí o rekonstrukci a obnovu historického objektu jsme dospěli k závěru, že aktuálně jediným možným způsobem je přestavba na bytový dům. K tomu je však nezbytná přístavba parkovacího domu,“ vysvětlil Dzikos na jednání zastupitelů, kde projekt představil.
V někdejší bance z počátku 20. století, která je v havarijním stavu, by mělo vzniknout čtyřicet až padesát bytů. Dalších několik bytových jednotek má být součástí navazující novostavby parkovacího domu.
„Jakmile získáme pozemky, začneme s přípravami. Finance máme, můžeme se pustit do projektování,“ řekl Michalis Dzikos.
Jedná se asi o 370 metrů čtverečních pozemků na náměstí Dr. Edvarda Beneše a v ulici 28. října, kde v minulosti bývala například malá prodejna potravin nebo květinářství.
„Učinili jsme první krok k tomu, aby mohla konečně začít rekonstrukce tohoto historicky nejcennějšího objektu bývalé Ostravice-Textilie,“ komentoval rozhodnutí primátor Jan Dohnal.
Michalis Dzikos koupil bývalou banku v roce 2019 a původně oznámil záměr přestavět ji na luxusní hotel. Neúspěšně také usiloval o jiný městský pozemek vedle parkoviště hotelu Imperial.
Jak už dříve informoval jeho mluvčí Jindřich Vaněk, marně také žádal o přemístění nevzhledné trafostanice, která navazuje na historický dům směrem do náměstí Dr. E. Beneše.
S renovacemi historických budov má podnikatel zkušenosti. Zrekonstruoval například Barrandovské terasy v Praze nebo oceňovanou secesní budovu od Jana Kotěry v Hradci Králové.
5. června 2024