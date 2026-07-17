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V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě žirafy. Po 11 letech

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  22:13

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V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec. (17. července 2026) | foto: ČTK

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.

Mládě se podle ní postupně začíná seznamovat i s venkovním prostorem a následně se připojí k ostatním žirafám. „Návštěvníci mají možnost zahlédnout matku s mládětem z vyhlídky, případně při projížďce safari expresem,“ uvedla Nováková.

Žirafy Rothschildovy chová ostravská zoologická zahrada od roku 1987 a první mládě se tam narodilo v roce 1991. Dosud se v Ostravě narodilo 17 žiraf, z nichž 16 se podařilo odchovat. Původní stádo ale zestárlo, proto chovatelé postupně vytvořili stádo, ve kterém jsou všichni jedinci v ideálním reprodukčním věku. Stále se ale nerozmnožovalo.

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„Samec byl menšího vzrůstu, což představovalo handicap při páření. Ani jsme nikdy nepozorovali úspěšné páření. V loňském roce jsme se proto po dohodě s koordinátorem EAZA ex situ programu pro žirafy rozhodli pro výměnu samců,“ uvedl inspektor chovu kopytníků Ivo Firla.

Samec z Ostravy putoval do samčí skupiny do Jihlavy a do Ostravy byl dočasně přivezen zkušený osmiletý samec ze Zoo Liberec, kde se aktuálně rekonstruuje pavilon žiraf. Nový samec se se samicemi rychle sžil.

Samice žiraf jsou březí asi 14 měsíců. Mluvčí uvedla, že narození prvního potomka očekávali chovatelé s příchodem podzimu. „Malé překvapení ovšem nastalo před několika dny, když jedna ze samic začala rodit,“ uvedla Nováková.

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Mládě přišlo na svět 7. července. Matkou je pětiletá samice, pro kterou to byl první porod. „Otcem je zcela jistě původní samec, jinak by se mládě narodilo velmi předčasně. Mládě je ale vitální a dobře vyvinuté,“ uvedl Firla.

Aby měla samice klid, je pavilon Africká zvířata dočasně uzavřený. „O svého potomka se stará dobře a společně už objevují i menší venkovní výběh. Zatím zůstávají odděleni od ostatních žiraf,“ doplnil Firla.

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