Když ji našli ve stodole, byl to šrot. Teď ze stoleté lokomobily udělali studenti skvost

Autor:
  14:47
V Národním zemědělském muzeu (NZM) v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní lokomobila značky Brouhot & Cie. Kombinace kotle a parního stroje, která je předchůdcem dnešních traktorů, má za sebou tříletou renovaci v dílnách Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice (SPŠ). Podíleli se na ní vyučující i studenti.
V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...

V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní lokomobila značky Brouhot & Cie, kterou renovovali v dílnách Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice. | foto: Jaroslav OžanaČTK

V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...
V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...
V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...
V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...
11 fotografií

Podle ředitele muzea Ivana Bergera byly parní lokomobily prvními mobilními zdroji energie, které nepoháněli lidé ani zvířata. „Používaly se hlavně na polích. Na ně se zapojovaly mlátičky, které v té době ještě neměly žádný vlastní pohon, ale i další stroje, které měly řemenici, přes kterou se dala hnát energie,“ řekl ředitel.

Palivem pro stroj, který vyrobila v roce 1912 strojírenská firma ve městě Vierzon ve střední Francii, bylo dřevo a uhlí. Šlo o jakéhosi předchůdce dnešních traktorů.

Lokomobilu, kterou nyní má NZM, až do počátku 70. let minulého století používal farmář v belgickém regionu Gent-Kortrijk. V roce 2022 ji v žalostném stavu odkoupila tamní společnost Vyncke, která vyvíjí a vyrábí zařízení na výrobu energie z biomasy a odpadu.

„Spolumajitel firmy to objevil v jedné stodole. Byl to v podstatě šrot. Domluvili jsme se, že to přiveze sem a my to zkusíme zrekonstruovat,“ řekl jednatel české pobočky Vyncke Petr Salvet. S ředitelem SPŠ Tomášem Řežábem se domluvili, že stroj zrekonstruují ve školních dílnách jako součást výuky.

V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní lokomobila značky Brouhot & Cie, kterou renovovali v dílnách Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice.

„Jak žáci, tak mistři tomu věnovali mimořádnou péči. Jeden příklad - parní motor, kliková hřídel a převod na kola, které poháněly různé stroje, se povedlo tak, že si myslím, že to funguje lépe než kdysi, když to bylo úplně nové,“ řekl Salvet. Ředitel školy uvedl, že na stroji se vystřídalo více dětí, ale hlavní kus práce odvedla skupinka pěti či šesti nadšenců, kteří na tom pracovali i ve volném čase.

„Na tom se opravdu naučí kompletně strojařinu od základů. Naučí se obrábět, dělat zámečnickou práci. Je to spousta součástek. Muselo se to celé rozebrat, každá součástka se musela popsat, repasovat, vyrobit nově nebo jenom třeba natřít a podobně. No a pak to zase poskládat. Já, když něco skládám, tak mi většinou nějaká součástka zůstane, a tady nezbylo nic, takže je to dobré,“ řekl Řežáb.

Zase krásný a funkční. Ostravští studenti opravili anglický motocykl z roku 1929

Salvet řekl, že aby ve stroji mohli topit a vyrábět páru, museli si s kolegou udělat topičské zkoušky. „Průmyslová energetika, projektování a výroba kotlů je naše specializace, takže to pro nás až tak náročné nebylo, ale máme oficiální průkazy topičů parních kotlů. Počítáme s tím, že občas si to z muzea vyzvedneme a zatopíme si v tom třeba v areálu naší firmy při různých událostech. A občas taky přijdeme a vyrobíme páru tady,“ řekl Salvet.

V muzeu už jedna lokomobila ze stejného období je, ale z Británie. „Už se jich moc nedochovalo. Strojů, které jsou plně funkční, si myslím, že se v České republice dá napočítat na prstech jedné nebo dvou rukou. Tato lokomobila je menší, tím pádem se i rychleji roztopí. Dneska to trvalo necelé dvě hodiny. Zrovna jsme se domluvili, že obě lokomobily roztopíme 6. června na Ostravskou muzejní noc,“ řekl Berger.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů

Kraken 470.003 na koleji bartošovické vlečky na souběhu s tratí do Štramberku,...

Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Když ji našli ve stodole, byl to šrot. Teď ze stoleté lokomobily udělali studenti skvost

V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je nově vystavená 113 let stará...

V Národním zemědělském muzeu (NZM) v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní lokomobila značky Brouhot & Cie. Kombinace kotle a parního stroje, která je předchůdcem dnešních...

10. prosince 2025  14:47

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...

10. prosince 2025  13:47

Věděli jen, že je poblíž mostu u Odry. Policisté zachránili dívku před sebevraždou

Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou

Telefonát dívky, která hrozila sebevraždou, zaměstnal na začátku týdne ostravské policisty. Přestože neuvedla přesné místo, kde se nachází, hlídka ji dokázala včas najít a zachránit. I tak se před...

10. prosince 2025  11:44

Slovenská parta z Třince na olympiádě? Myšlenky máme, ale hry jsou daleko, hlásí

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Plzni.

Zatímco vítkovickým hokejistům v nynější extraligové pauze kvůli reprezentačním povinnostem nechybí nikdo, třinečtí Oceláři se musejí obejít hned bez šesti hráčů povolaných do národních celků Česka a...

10. prosince 2025  11:14

Zemřel kastelán a historik Eduard Valeš, zasloužil se o obnovu zámku v Bílovci

Zemřel Eduard Valeš, kastelán zámku v Bílovci a znalec místní historie.

O výraznou osobnost přišlo tento týden město Bílovec na Novojičínsku. V pondělí zemřel kastelán místního zámku, kronikář a znalec místní historie Eduard Valeš, který hrál významnou roli při obnově...

10. prosince 2025  10:25

Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Emmanuel Ayosi, Sahmkou Camara, Samuel Šigut a především Dávid Krčík. To jsou fotbalisté MFK Karviná, kteří na sebe výrazně upozornili během podzimní části první ligy. Kdo z nich by během zimy mohl...

10. prosince 2025  9:36

Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a kterou...

10. prosince 2025  6:56

Na Ostravsku očekávají obtíže při stavbě železnice, provázely už přípravu

Mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm stále jezdí dieselové...

Obyvatelé Vratimova na Ostravsku se už pomalu připravují na minimálně dvouleté peripetie spojené s plánovanou stavbou železničního spojení mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. To se sice chystá dlouhé...

9. prosince 2025  13:47

Tělo uškrcené cizinky leželo v potoce, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu

Policejní pátrání v potoce Olešná na Frýdecko-Místecku, kde byla nalezena...

Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu...

9. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:35

Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro...

Tři roky po svém založení sbírá spin-off ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Autinno první výrazné úspěchy. Univerzitní firma získala ve Velké Británii prestižní...

9. prosince 2025  9:21

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se...

8. prosince 2025  17:49

Domy lidem. Podporovatelé bourané Bedřišky protestovali na zastupitelstvu obvodu

Podporovatelé bourané kolonie Bedřiška v Ostravě při protestu na jednání...

Podporovatelé ostravské osady Bedřiška přišli dnes krátce před polednem protestovat na jednání zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na místě rozvinuli transparenty, na nichž například měli...

8. prosince 2025  11:55,  aktualizováno  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.