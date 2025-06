Nemohoucí seniorka byla o hladu a žízni, pečovatelku soudí za vraždu

Státní zástupkyně pro ni požaduje patnáctiletý trest. Obžalovaná vinu odmítá.

Žena se o svoji známou starala jako oficiální asistentka v letech 2023 a 2024. Disponovala proto i příspěvkem na péči ve výši 19 tisíc korun. Tyto peníze měla používat ve prospěch své klientky, ale nedělala to. Podle obžaloby byla druhá žena na pomoc souzené zcela odkázaná.

„Obžalovaná vědomě nečinila to, k čemu byla povinna. Nezajistila lékařskou péči. Později zcela rezignovala na své povinnosti. Přestala o poškozenou pečovat. Nepodávala ji dostatek stravy a nezajistila pitný režim. Poslední týden před smrtí nepodala žádné jídlo ani vodu, nechala ji pomočenou a pokálenou ležet na lůžku v kuchyni,“ řekla žalobkyně. Dodala, že toto vše vedlo loni v březnu k ženině smrti.

Obžalovaná vinu odmítla. Řekla, že v bytě bylo vše v pořádku až do konce loňského února. S péčí jí pomáhal syn a další ženy. Tehdy podle ní její spolubydlící začala odmítat jídlo a pití. Potřeby vykonávala do postele. „Nenapadlo nás, že by mohla umřít. Odmítala, abychom se obrátili na sociální odbor či lékaře,“ řekla.

Hlavní líčení bude pokračovat do konce týdne. Předseda senátu řekl, že pokud se podaří vyslechnout všechny svědky a provést potřebné důkazy, jednání pak odročí. Rozsudek plánuje vynést během léta.