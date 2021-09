Vědci v Ostravě zkoumají, jak výběr stromů ovlivní kvalitu ovzduší

Ve dvou lokalitách se již vysadilo 442 nových stromů, 1 867 keřů i 14 700 metrů čtverečních trávníku.

„Záměrem bylo vytvořit víceúrovňový porost dřevin, který bude maximalizovat záchyt prachových částic, ozonu a oxidů dusíku z ovzduší. Použili jsme jak vzrostlé stromy s vytvořenou korunou, tak vícekmeny s větvemi od země, doplněné o keřové patro,“ vysvětlil Miloš Zapletal ze Slezské univerzity v Opavě.

Jeho tým navrhl takový mix zeleně, aby zvládla růst v zátěžových podmínkách a zároveň zachycovala co nejvíc prachu. Výběru předcházel rozbor půdy i původní zeleně. Na základě modelování záchytu škodlivin teď odborníci předpokládají výrazné, více než dvojnásobné zvýšení záchytu škodlivin.

Jak na tom obě lokality se znečištěním ovzduší jsou, sleduje už od roku 2019 prostřednictvím osmnácti senzorů tým z Vysoké školy báňské – Technické univerzity.

Měřit se bude téměř osm let

„Senzory jsou napájeny solárním panelem a co pět minut zasílají data do zařízení, které je shromáždí a najednou vyšle do centrální stanice v areálu Technické univerzity. Tady se data vyhodnotí a zároveň promítnou do databáze,“ sdělil Jiří Bílek z Vysoké školy báňské. Měřit se bude téměř osm let, aby bylo možné zjistit, jak se měnily koncentrace znečišťujících látek v ovzduší před, při i po výsadbě nové zeleně.

Další tým zajišťuje ošetření rostlin ve vazbě na naměřená data. To jim pomůže překonat výkyvy teplot, sucho i zasolení půdy.

„Díky aplikaci ošetřujícího přípravku s obsahem biostimulantů, protistresových látek a výtažku z mořských řas můžeme sledovat, jak se rostlinám daří překonat negativní vlivy vnějšího prostředí. Předpokládáme, že budou v lepším zdravotním stavu, budou lépe fotosyntetizovat a tvořit hustší a kvalitnější listovou plochu. To pozitivně ovlivní záchyt škodlivin z ovzduší,“ objasnil Karel Doležal z Univerzity Palackého v Olomouci.

Jde o vhodné složení zeleně i způsob výsadby

Vědci nyní představili dosavadní výsledky v Ostravě zástupcům obcí a měst. Ostrava má jako jediná v zemi příležitost přímo se podílet na vývoji metody, jak s pomocí zeleně snížit zátěž ovzduší. Metoda má být přenosná i do dalších měst.

„Schopnost zeleně snižovat množství prachu v ovzduší je dlouhodobě známá, ale snažíme se identifikovat konkrétní výběr vhodné zeleně, způsob její výsadby a speciální ošetřování. I lokality jsme určili za odborného dohledu vědců z univerzit, protože bylo zapotřebí najít takové plochy, které mají vhodnou velikost a zároveň polohu,“ doplnila náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová.

Rozpočet projektu Clairo je 65 milionů korun, evropská dotace činí 52,7 milionu. Na projekt navázala i studie vztahu veřejnosti k ovzduší a zeleni. Ta ukázala, že ovzduší je pro čtyři pětiny obyvatel ostravskokarvinské aglomerace důležité. Téměř polovina je s ním nespokojena a téměř desetina kvůli němu uvažuje o stěhování. Jen necelá třetina si myslí, že současný stav ovzduší je lepší než před deseti lety.