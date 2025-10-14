Opilec vyhrožoval odpálením domu s lidmi. Rozpoutal manévry, pak vše zlehčoval

Josef Gabzdyl
  12:01
Odpálením rodinného domu i s jeho obyvateli vyhrožoval v Ostravě jednapadesátiletý recidivista. Uvnitř násilím držel tři lidi včetně dítěte a těhotné ženy. Silně opilý tvrdil, že buď využije unikající plyn, případně má dost výbušniny. Policisté muže při následném zásahu s pomocí vyjednavačky zadrželi. Jeho pohnutky byly překvapivé, prý se takto chtěl dostat do blázince.

KRIMI

Muž volal před několika dny na tísňovou linku. „Vyhrožoval jak sebepoškozením, tak tím, že někoho zabije. Dále pokračoval, že jestli se policie k domu přiblíží, pustí plyn a dům vyhodí do vzduchu,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková. Podle ní muž do domu původně přišel na návštěvu.

Když operační důstojník upřesnil místo, odkud muž volá, tak se do určené lokality v okrajové části Ostravy směrem na Opavu rozjely policejní hlídky.

„Jako první na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby a dále pak z obvodních oddělení. Velitel policie určil seřadiště nedaleko místa oznámení a začal zásah koordinovat,“ popsala mluvčí Michalíková.

Policisté také okolo místa činu uzavřeli silnici a hlídkovali, aby se do nebezpečné zóny nikdo nedostal.

Žádal přistavení auta s plnou nádrží

Muž však byl stále nervóznější a na krizovou linku volal opakovaně, přičemž své výhrůžky stupňoval. Tvrdil, že uvnitř domu se nacházejí muž, těhotná žena a dítě. Hrozil, že pokud mu policie nepřistaví automobil s plnou nádrží, tak dům zlikviduje i s nimi.

„Na místo se zanedlouho dostavili mimo jiné velící důstojník, kriminalisté, vyjednavačka, psovodi, kolegové ze zásahové jednotky, pyrotechnici, ale také hasiči a zdravotníci,“ zmínila Eva Michalíková mimořádný rozsah zásahu.

Muž dokonce tvrdil, že má u sebe výbušninu typu C4. „Nakonec se vyjednavačce podařilo pachatele přesvědčit, aby i s ostatními obyvateli domu vyšli ven. Zanedlouho byl muž zadržen,“ zmínila policejní mluvčí.

„Byla to jen zábava“

Pachateli při dechovém testu naměřili dvě a půl promile alkoholu. Policisté pak při zevrubné prohlídce zjistili, že se v domě nenachází žádná výbušnina, ani nic jiného, co by muž mohl zneužít k naplnění svých výhrůžek.

„Poté, co muž vystřízlivěl na záchytné stanici, si ho převzali kriminalisté z celoměstského oddělení. Ukázalo se, že se jedná o jednapadesátiletého muže s bohatou trestní minulostí, který už dříve byl odsouzen za stejné protiprávní jednání,“ poodhalila mluvčí Michalíková.

Muž s kriminalisty spolupracoval a ke všemu se doznal. „Samotnou událost však zlehčoval, bral to prý jako zábavu a údajně se chtěl dostat do blázince,“ dodala Michalíková.

Proti pachateli už bylo zahájeno trestní stíhání a obvinili ho ze spáchání trestných činů šíření poplašné zprávy a vydírání. Nakonec skončil po rozhodnutí soudu ve vazbě, přičemž mu hrozí až pět let vězení.

