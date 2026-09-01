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Vítkovice budou dražit ciferník z kostelní věže, výtěžek půjde na opravu střechy

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  5:56

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Původní ciferník kostela v Ostravě - Vítkovicích půjde do aukce. Nemáte zájem? (31. srpna 2026) | foto: Úřad městského obvodu Vítkovice

Součástí akce Den Vítkovic pořádané ve čtvrtek 3. září ostravským městským obvodem bude dražba starého dvoumetrového ciferníku z věže kostela svatého Pavla na Mírovém náměstí. Od letošního jara jsou tam díky několikaleté veřejné sbírce i přispění obvodu ciferníky nové.

„Výtěžek obdrží tamní římskokatolická farnost a pomůže financovat rekonstrukci střechy kostela,“ sdělila mluvčí Vítkovic Lenka Gulašiová.

Hlavní část Dne Vítkovic, který se letos uskuteční v Divadle Mír, je zaměřená na historii.

„Čeká nás fotopřednáška historika Petra Lexy Přendíka o Vítkovicích. Dražba ciferníku z kostelní věže také souvisí s vítkovickými dějinami,“ uvedl starosta Richard Čermák.

Ciferníky vítkovických věžních hodin rezaví. Farář pořádá na opravu sbírku

Památkově chráněný kostel z červených cihel je dominantou hlavního vítkovického náměstí a hodiny tam ukazují čas od osmdesátých let 19. století. Výměna čtyř poškozených a rezivějících ciferníků byla příležitostí vrátit se k jejich původní podobě.

„Ciferníky byly vytvořeny podle původního návrhu architekta Augusta Kirsteina z roku 1883,“ doplnila Gulašiová. Prosté arabské číslice nahradily římské s ozdobnými ručičkami a zlacením.

Věž vítkovického kostela zdobí už nové ciferníky. Pomohla i sbírka. (31. srpna 2026)

Den Vítkovic bude mít letos čtvrtý ročník. Poprvé jej radnice uspořádala ve vítkovickém zámečku ve Výstavní ulici, poté v někdejším centru spolkového života Českém domě, loni v historické radnici.

„Tentokrát padla volba na Divadlo Mír, jehož budova je součástí kulturních dějin Vítkovic. Soubor navíc svými aktivitami a věhlasem přispívá k šíření dobrého jména naší městské čtvrti,“ vysvětlil starosta.

Diváky čeká program včetně prohlídky zákulisí. Ve foyeru se připravuje výstava vítkovické rodačky, někdejší kronikářky obvodu a patriotky Lenky Kocierzové

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