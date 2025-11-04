Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy

Autor:
  14:21
Děti i dospělí budou moci i letos zadarmo bruslit v centru Ostravy. Zastupitelé města podpořili provoz ledového kluziště na náměstí Dr. E. Beneše dotací tři miliony korun.
Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do...

Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do konce ledna. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do...
Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do...
Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do...
Novinkou budou i ledové chodníčky. Také tam si bruslaři zajedou.
6 fotografií

Oblíbená atrakce zpestří předvánoční období ve městě už pošestnácté. „Začínáme 29. listopadu. Kluziště bude v provozu zhruba čtyřicet dnů až do šestého ledna,“ informoval ostravský primátor Jan Dohnal.

Dodal, že v minulém roce si přišlo zabruslit asi dvacet pět tisíc lidí včetně dětí ze základních a mateřských škol.

Kluziště o velikosti třicet krát patnáct metrů budou tradičně provozovat pracovníci městské společnosti Sareza, kteří připravili i doprovodné akce – například krasobruslařskou exhibici a mikulášskou besídku.

Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do konce ledna.
Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do konce ledna.
Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do konce ledna.
Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do konce ledna.
6 fotografií

Bruslení má v Ostravě hlubokou tradici. Velkou popularitu získal tento sport ve dvacátých letech 20. století v místní německé komunitě, ale hromadné bruslení Ostravané provozovali i dříve.

„Nejstarším sportovištěm byly od sedmdesátých let devatenáctého století plavecké lázně na vodní strouze za dnešním Divadlem Antonína Dvořáka, které v zimě sloužily jako kluziště,“ uvedl Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy.

Vánoční kluziště bude otevřeno denně od 10. 00 do 20. 00 včetně víkendů a svátků. „Kluziště bude samozřejmě svátečně osvětleno,“ doplnila mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy

Děti i dospělí budou moci i letos zadarmo bruslit v centru Ostravy. Zastupitelé města podpořili provoz ledového kluziště na náměstí Dr. E. Beneše dotací tři miliony korun.

4. listopadu 2025  14:21

Od vyhozené baterie z elektrokoloběžky vzplál v Karviné popelářský vůz

Byl to obrovský šok. Když nedávno popelářský vůz v Karviné svážel odpad, najednou si řidič všiml, že uvnitř sběrné nádoby něco hoří. Hrozilo, že plameny pohltí celý vůz. Zareagoval pohotově a...

4. listopadu 2025  11:35

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:19

O zámky a hrady na severní Moravě byl výjimečný zájem. Pomohly i atraktivní akce

Vyšší návštěvnost než loni, a někde dokonce rekordní počty lidí hlásí kasteláni zámků a hradů z Moravskoslezského kraje. Přálo jim chladnější letní počasí i stále početnější a atraktivnější akce.

3. listopadu 2025  14:18

Ochrana a rozšiřování zeleně ve městě. Ostrava má hotovou koncepci

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) dokončil koncepci zeleně pro Ostravu. Materiál má přinést lepší péči o zeleň a nasměrovat její další využívání.

3. listopadu 2025  12:14

Z automobilky Hyundai vyjelo méně vozů než loni, Tatra doufá v navýšení výroby

Česká ekonomika roste, ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst HDP 2,7 procenta. O něco hůře je na tom ovšem jedna z jeho stěžejních částí – automotive. Jeho nejvýraznější zástupci v...

3. listopadu 2025  8:17

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru

Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až do konce roku každý den po setmění k vidění v industriálním areálu Dolních Vítkovic. V sobotu zde...

2. listopadu 2025  17:56

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.