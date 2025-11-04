Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy

Oblíbená atrakce zpestří předvánoční období ve městě už pošestnácté. „Začínáme 29. listopadu. Kluziště bude v provozu zhruba čtyřicet dnů až do šestého ledna,“ informoval ostravský primátor Jan Dohnal.
Dodal, že v minulém roce si přišlo zabruslit asi dvacet pět tisíc lidí včetně dětí ze základních a mateřských škol.
Kluziště o velikosti třicet krát patnáct metrů budou tradičně provozovat pracovníci městské společnosti Sareza, kteří připravili i doprovodné akce – například krasobruslařskou exhibici a mikulášskou besídku.
Bruslení má v Ostravě hlubokou tradici. Velkou popularitu získal tento sport ve dvacátých letech 20. století v místní německé komunitě, ale hromadné bruslení Ostravané provozovali i dříve.
„Nejstarším sportovištěm byly od sedmdesátých let devatenáctého století plavecké lázně na vodní strouze za dnešním Divadlem Antonína Dvořáka, které v zimě sloužily jako kluziště,“ uvedl Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy.
Vánoční kluziště bude otevřeno denně od 10. 00 do 20. 00 včetně víkendů a svátků. „Kluziště bude samozřejmě svátečně osvětleno,“ doplnila mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.