Novinkou bude monumentální umělecká světelná instalace na Masarykově náměstí s názvem Vánoční kruh. Půjde o světelnou scénografickou konstrukci odkazující k industriálnímu rázu města.
„Vánoční kruh má průměr 23 metrů a sahá do výšky 8 metrů. Věříme, že se stane atraktivním místem pro setkávání a také fotografování,“ konstatoval jednatel společnosti Černá louka Jiří Šimon.
Nová výzdoba se rozsvítí i v Husově sadu. „Deset ozdob umístěných na sloupech veřejného osvětlení vzniklo podle návrhů dětí s onkologickou diagnózou,“ přiblížila mluvčí Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.
Podrobný program akce Ostravské Vánoce
Kulturní program, který potrvá od začátku adventu do 23. prosince, organizátoři soustředili na hlavní scénu na Masarykově náměstí.
Vystoupí tam například muzikálová zpěvačka Monika Absolonová, skupina Mňága a Žďorp, Hana Fialová s bandem Jakuba Žídka, zpěvák Sebastian nebo slovanská ženská kapela Vesna. Na pódiu se vystřídají také cimbálové muziky či pěvecké sbory.
„Pro větší pestrost dáváme vedle známých interpretů prostor také místním souborům, školám a začínajícím kapelám,“ podotkla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.
Program odstartuje 28. listopadu skupina Bombarďák s písničkami pro děti. Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu vystoupí písničkář Michal Horák.
Prodejní stánky na náměstí se návštěvníkům otevřou 21. listopadu. Část jich bude úplně nových.
„Díky dotaci města ve výši 18 milionů korun pořídíme do roku 2028 šedesát nových stánků, které nahradí ty dosavadní, jež jsou na hranici životnosti,“ vysvětlil Šimon. Prvních jedenáct nových stánků najdou návštěvníci v gastro zóně.
V souvislosti s očekávaným zvýšeným počtem lidí v centru chystá Ostrava speciální bezpečnostní opatření. „Zintenzivníme hlídkovou činnost strážníků ve frekventovaných místech. Na dalších preventivních opatřeních budeme spolupracovat se státní policií a hasiči,“ shrnul primátor Richard Vereš.
Organizátoři mysleli i na dobročinnost, a to v podobě vratných kelímků od nápojů. Návštěvníci je mohou vyměnit za padesát korun, nebo vhodit do takzvaného DobroKoše. Loni tímto způsobem přispěli 407 tisíc korun mobilnímu hospici Ondrášek. Letos půjde výtěžek do Nadačního fondu Kulíšek, který pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi.
Rozpočet Ostravských Vánoc je přibližně 13 milionů korun. Město Ostrava přispělo dotací téměř šest milionů, další tři miliony poskytlo společnosti Sareza na provoz vánočního kluziště na náměstí Dr. E. Beneše.
„Bezmála čtyři miliony korun si musí akce zajistit z vlastních příjmů, zejména z pronájmu stánků, atrakcí a od partnerů,“ řekl Šimon.
Zatímco program na hlavním náměstí utichne před Štědrým dnem, vybrané stánky budou otevřené rovněž mezi svátky. Bruslit se bude ještě na Nový rok.
Vánoční smrk je připravený, přijel z Trojanovic
Smrk ztepilý z podhůří Beskyd včera rozvoněl Masarykovo náměstí v Ostravě. Jedenáctimetrový strom tam jako symbol blížících se Vánoc instalovali pracovníci Městských lesů a zeleně. Vedení města jej slavnostně rozsvítí v předvečer začátku adventu v sobotu 28. listopadu.
Strom městu darovala rodina Šústkových z Ostravy. Společně s dalšími dvěma smrky a třemi modříny jej v roce 1993 zasadila na svém pozemku na zahradě v Trojanovicích na Novojičínsku.
Jehličnan se rozhodli pokácet z bezpečnostních důvodů. „Strom už byl velmi vysoký a vzhledem k častým náporům větru jsme měli obavu o přilehlou cestu i dům, který stojí naproti,“ vysvětlil Tomáš Šústek.
Protože jim bylo líto výjimečně krásně rostlý smrk poslat k zemi jen tak, nabídli ho městu. „Máme Ostravu rádi a potěší nás, když náš strom ještě udělá radost dalším lidem. A my se s ním důstojně rozloučíme,“ řekl Šústek.
Smrk vyrostl do výšky zhruba šestadvaceti metrů. Do Ostravy včera dorazil zkrácený na asi jedenáct metrů. Teď přijde na řadu zdobení v bílo-zlaté kombinaci.
„Výzdobu tvoří tisíce úsporných světelných žároviček, zlaté baňky, svítící hvězda na špici. Nové jsou světelné řetězy a ozdoby ve tvaru hvězd a sněhových vloček,“ popsala náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.
Bezpečné ustavení stromu budou společně se statikem pravidelně kontrolovat pracovníci Ostravských městských lesů. Loni stála na náměstí desetimetrová douglaska tisolistá darovaná rodinou z Ostravy – Staré Bělé