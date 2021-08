Ostravské Vánoce budou pestřejší. Lákadlem mají být i ledové chodníky

„Poprvé si to potřebujeme zkusit, ale věříme, že brzy se Ostravské Vánoce stanou konkurencí nejen pro nejbližší velká města,“ nastínila Miriam Lehocká, obchodní ředitelka městské společnosti Černá louka.

Zatímco v uplynulých letech organizoval vánoční trhy s programem centrální obvod, letos se odehrají ve větším rozsahu pod taktovkou magistrátu a Černé louky, jejichž zástupci počítají s rozpočtem ve výši téměř čtrnácti milionů korun. Část z toho uhradí prodejci z peněz za pronájem stánků a část sponzoři.

„Akce nazvaná Ostravské Vánoce potrvá od 26. listopadu až do 2. ledna 2022 a měla by oživit celé centrum města. Hlavní vánoční zóny budou na čtyřech náměstích: Prokešově, Jiráskově, Masarykově a poprvé i na Dr. E. Beneše. Zapojit by se měli obchodníci z centra a program pomohou vytvářet kluby pro mládež, muzea, galerie i další organizace,“ popsala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Hlavní programová scéna bude jako vždy na Masarykově náměstí, kde vystoupí regionální umělci, například kapely Buty či Nebe. Budou tam tradičně i dřevěné prodejní stánky, zatím organizátoři počítají asi s pěti desítkami, a nebude chybět ani oblíbené ruské kolo.

Bezplatná ledová plocha o rozměrech 25 krát 35 metrů se poprvé přesune na náměstí Dr. E. Beneše, kde se rozšíří o dvě stě metrů dlouhý ledový chodník. I ten budou moci zdarma využívat bruslící školáci a odpoledne veřejnost. Na tomto náměstí bude program hlavně pro mládež, představí se jim místní kluby Dock, Etáž, Barrák Music Club a Klid.

Jiráskovo náměstí bude patřit rodinám s dětmi. Prokešovo náměstí letos slibuje překvapení ve formě jedinečné umělecké plastiky.