Na silnici u zastávky ležely skleněné výplně. Vandal je ze vzteku vykopl

  14:39
Čtyři skleněné výplně zastávky a právě projíždějící auto poškodil minulý pátek dopoledne třiačtyřicetiletý muž v Ostravě-Porubě. Ten ve vzteku před ostravskou fakultní nemocnicí kopal do zadní stěny tramvajové zastávky tak silně, že výplně rozbil a vykopnuté sklo se postaralo i o další škodu.

„Na místo strážníky přivolal svědek incidentu, při kterém byly zničeny čtyři skleněné výplně tramvajové zastávky. Jedna z nich navíc dopadla na projíždějící vůz, který poškodila,“ popsala mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.

Vztekajícího se muže strážníci zadrželi ještě na tramvajovém ostrůvku před fakultní nemocnicí v ulici 17. listopadu. „Choval se nápadně - pohyboval se po ostrůvku a křičel vulgární výrazy. Na vozovce se nacházely čtyři poničené skleněné výplně a stojící vozidlo,“ nastínila Badurová.

Řidič auta strážníkům nahlásil, že jedna ze skleněných výplní dopadla na jeho auto a poškodila mu disk kola. On i další svědci celého incidentu také označili pachatele. Ten vysvětlil, že výplně rozkopal ze vzteku.

K dalším úkonům si jej převzala policie a případem se právě zabývá. Muž se bude zpovídat z výtržnictví.

