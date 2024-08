Odpadků v centru Ostravy přibývá, lidé jsou více lhostejní, mrzí Kittnerovou

Absolventka zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně je ve funkci teprve od letošního července. Situaci v centrálním obvodu však dobře zná. V servisní organizaci města, která pečuje o zeleň, uklízí v ulicích, stará se o údržbu cest, chodníků, laviček, dětských hřišť i kašen, pracuje dvacet tři roků. Dvanáct let měla pod sebou provozovnu ručního čištění.

Bydlím v tomto obvodu řadu let a mám pocit, že odpadků je stále více. Kolem domu jsou například skoro každé ráno vyházené popelnice. Jako by v nich někdo hledal jídlo nebo něco, co by se dalo zpeněžit. Je to nějaký nový jev?

Vyházené popelnice uklízíme denně. Je toho více. A právě v tomto letním období je to nejhorší. Před několika dny byly například kompletně vyházené popelnice umístěné u sadu Milady Horákové. Uklidili jsme to, ale za dva dny se problém opakoval. Nepořádku je celkově daleko více než dříve. Kolikrát se dostáváme do stavu naprosté bezmoci. Něco uklidíme a za hodinu ten úklid není vidět. A není to záležitost pouze určitých lokalit, ale celého obvodu. Teď například přibývá odpadků za bytovými domy v Nové Karolině.

Jak si to vysvětlujete?

Má to asi i sociální rozměr. Z našeho pohledu v ulicích přibývá bezdomovců a lidí bez přístřeší, kolem kterých se hromadí nepořádek. A pak je to i náladou ve společnosti.

Strach a nechuť se pouštět do konfliktů

Jak to myslíte?

Připadá mi, že lidé jsou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Nechci moralizovat, ale myslím si také, že chybí důslednější apel rodičů na děti, aby nevyhazovaly odpadky na zem. Měla by to být samozřejmost, protože je jasné, že to po nich musí někdo uklidit. Hlavně mladší generace to ale asi nemá zažito. Vidím také neúctu vůči našim pracovníkům. Jsou lidé, kteří vyhazují odpadky na zem jim před očima a evidentně si myslí: Ty jsi tady od toho, tak si to ukliď.

Skládky, které nejdou přehlédnout, uklízíte také vy?

Ano. A černé skládky vnímáme jako obrovský problém. I když dobře fungují sběrné dvory, černých skládek přibývá. A to hlavně kolem kontejnerových stání. Obyvatelé registrují, že přijede auto s odpadem, vidí poznávací značku, ale místo toho, aby zavolali městskou policii, která to může řešit a uložit sankce, zatelefonují třeba za dvě hodiny nám, že jim tam někdo zase něco vysypal. Na takovém přístupu je vidět i strach a nechuť pouštět se do konfliktů.

Martina Kittnerová

Kolik lidí má na starosti úklid v Moravské Ostravě a Přívozu?

V provozovně ručního čištění pracuje 34 kmenových zaměstnanců. Využíváme i brigádníky nebo lidi, kteří vykonávají alternativní tresty. A momentálně máme také zkušebně šest lidí v Jílové ulici v Přívozu, kde jsme nepořádek nestačili uklízet. Po dohodě se sdružením Vzájemné soužití jsme přijali přímo obyvatele této lokality. Jsou to převážně ženy a uklízí tam od pondělí do soboty. Zpočátku to fungovalo výborně, teď se to začalo trochu lámat opačným směrem. Někdo tam začal dělat schválně nepořádek. Je otázka, jak to bude pokračovat.

Myslíte si, že je současný počet uklízečů v tak velkém obvodu dostatečný?

Nemyslím si, že situaci vyřešíme neustálým navyšováním pracovníků. Spíše by se měla posilovat odpovědnost lidí za prostředí, ve kterém žijí. Naši lidé pracují 365 dnů v roce, o víkendech, svátcích, Vánocích i na Silvestra. Ani v době nejpřísnějších covidových opatření se nestalo, že bychom svou práci neudělali. Zavedli jsme režim, kdy polovina pracovníků byla doma kvůli překážce v práci, druhá polovina pracovala. Tak jsme se vyhnuli hrozícímu nebezpečí, že skončí úplně všichni v karanténě. Myslím si, že lidé si ani neuvědomují, že tady někdo zametá, uklízí a vysypává koše. Kdybychom to ale přestali dělat, bylo by to okamžitě vidět. Bylo by to mnohem horší.

Velká výzva: Omlazení Komenského sadů

Staráte se také o trávníky a stromy v obvodu. Jak se na zeleni projevují klimatické změny, rostoucí teploty a sucho?

Nejvíce je to vidět u stromů. Jsou indikátorem stavu podzemních vod. Každoročně musíme pokácet více stromů, které uschnou. Týká se to hlavně uličních stromořadí, která nedostatkem vláhy trpí nejvíce. Jedná se především o lípy, často o obrovské stromy, které tady byly třeba šedesát i sedmdesát let. Kvůli nedostatku živin začnou odshora usychat. Asi jediné řešení je začít přecházet na jiné druhy, které nové podmínky snesou.

Zaznamenali jste v boji s nepořádkem i nějaké pozitivní trendy?

Pozitivní jistě je, že pejskaři více uklízejí po svých psech. Minulý rok jsme v obvodu uklidili pomocí speciálních vysavačů přibližně 630 litrů psích exkrementů. Oproti roku 2022 se jedná asi o čtyřicetiprocentní pokles.

Co vám dělá ve vaší práci momentálně radost?

Mám velmi dobrý pocit z obnovy zeleně v sadu Boženy Němcové v Přívozu, který upravujeme po etapách. Letos skončíme s poslední vrstvou. Podobným způsobem, který je podle mě citlivý, teď postupujeme i v Husově sadu. Byť je to téma, které budí velké emoce, měli bychom začít vážně uvažovat také o omlazení Komenského sadů. Nejde ani tak o nás, ale o příští generace. Je to velká výzva, protože se jedná o skoro třicet hektarů.