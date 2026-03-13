Mladík vyhrožoval spolužákům vystřílením, vyvázl však bez trestu

  15:35
Státní zástupce pozastavil trestní stíhání sedmnáctiletého studenta ostravské střední školy, který loni na jaře vyhrožoval svým spolužákům, že je vystřílí. Opavští kriminalisté ho obvinili z nebezpečného vyhrožování. Okresní státní zástupce v Opavě Michal Koflák však uvedl, že mladíkovo přiznání a čistý záznam v trestním rejstříku jsou dostačující skutečností pro pozastavení stíhání.
ilustrační snímek | foto: Archiv Miloše Doležala

„Student měl v jedné z ostravských středních škol vyhrožovat střelbou konkrétními zbraněmi a tím ve spolužácích vyvolat obavu o život,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská pro server Novinky.cz.

Ve skutečnosti se nejednalo o skutečnou zbraň, ale o airsoftovou napodobeninu. Jeho spolužáci to však nepoznali a případ nahlásili.

Incident se stal loni na soukromé střední škole 1st International School of Ostrava. Policie se případem začala okamžitě zabývat a podezřelého zadržela.

Rozhodnutí o podmíněném pozastavení případu je již od konce letošního ledna pravomocné. Případ by však byl opět brán v potaz ve chvíli, pokud by se student dopustil dalšího trestného činu ve zkušební době.

Na trestní stíhání by se mohlo přistoupit i tehdy, pokud by mladík spáchal pouhý přestupek, uvedl Koflák. „V tomto případě by se ale posuzovalo, o jak závažný přestupek šlo, zda byl jeden či jich bylo více,“ přiblížil.

Opavský státní zástupce také informoval, že se mladistvý ke svému činu doznal. V jeho prospěch hrál i čistý trestní rejstřík a zjištění, že z místa bydliště, ze školy ani od Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nepochází žádné negativní informace, informovaly Novinky.cz.

13. března 2026  15:35

