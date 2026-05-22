Ostravská střelnice nabídne mezinárodní soutěže i tisíce metrů zelených střech

  6:54aktualizováno  7:23
Město Ostrava rozšiřuje své sportovní zázemí o moderní krytou střelnici v Plzeňské ulici, jejíž otevření je naplánováno na letošní září. Nový komplex za přibližně 140 milionů korun nabídne tři samostatná stanoviště pro vzduchovkové a malorážkové disciplíny, která budou splňovat kritéria pro pořádání mezinárodních soutěží.

Kromě sportovních střelců, handicapovaných reprezentantů a veřejnosti projekt zaujme i svým ekologickým pojetím, které zahrnuje 1 700 metrů čtverečních zelených střech a vertikální ozelenění fasád pro lepší hospodaření s dešťovou vodou.

„Vedle Českého střeleckého svazu už projevila zájem reprezentace v parastřelbě, střelecká asociace handicapovaných a další zájemci, kteří by chtěli střelnici využívat pravidelně,“ uvedl za budoucího provozovatele ředitel společnosti Vítkovice Aréna Petr Handl.

Moderní střelnici, která bude vhodná i pro pořádání mezinárodních soutěží, staví firma JTA.

V září se v Plzeňské ulici v Ostravě otevře moderní střelnice, která nabídne zázemí pro vzduchovky, malorážky i pušky. Vedle veřejnosti si zatrénuje i česká reprezentace v parastřelbě. Na snímku primátor Ostravy Jan Dohnal. (20. května 2026)
„V interiéru už pracujeme na akustických a balistických obkladech stěn. Pokračuje také instalace střeleckých technologií, dokončuje se vegetační zelená střecha,“ informoval ředitel firmy Libor Škrípek.

Náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč ocenil ekologii stavby. „Budovy budou mít zelené střechy a počítáme i s ozeleněním vertikálních ploch, což pomůže s hospodařením s dešťovou vodou a snížením tepelného ostrova v lokalitě,“ přiblížil Boháč.

Starou střelnici nahradí špičkové středisko, dráhy budou i pět metrů pod zemí

Části fasád pokryje břečťan či loubinec. „Na parkovišti je navržena pergola s šedesáti kusy popínavých rostlin. Stromů bude vysázeno asi čtyřicet,“ doplnil hlavní inženýr projektu Tomáš Lehnert.

Zelené střechy budou nad pozemním podlažím a nad prvním nadzemním podlažím. Travní koberec nebo rohože z extenzivních rostlin pokryjí plochu asi 1 700 metrů čtverečních.

Střelnice, jejíž základ budou tvořit tři samostatné části pro střelbu z puškových, malorážkových a vzduchovkových zbraní, bude sloužit i veřejnosti. Bude to stát přibližně 140 milionů korun.

