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U Sýkorova mostu v Slezské Ostravě chtějí postavit čtyřhvězdičkový hotel

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  12:44

Seidlerovo nábřeží naproti krajskému soudu vytipoval pro stavbu hotelu ostravský Městský ateliér prostorového plánování a architektury. | foto: Panek/Wikimedia

Minimálně čtyřhvězdičkový hotel by mohl v budoucnu stát na Seidlerově nábřeží na slezské straně centra Ostravy vedle Sýkorova mostu. „Schválili jsme záměr prodeje pozemků v této lokalitě a očekáváme nabídky investorů. Chceme, aby tam byl krásný hotel,“ sdělila náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová po jednání zastupitelů.

„Záměr jsme odsouhlasili s celou řadou podmínek. Jedna z nich je vyhlášení architektonické soutěže, protože jde o atraktivní místo,“ doplnila náměstkyně.

Že by mělo jít o hotel, který má čtyři hvězdičky a více, podle ní jednoznačně vyplývá z analýz, které si město nechalo vypracovat. „Velká poptávka je zejména v době konání významných festivalů a jiných velkých akcí,“ doplnila náměstkyně.

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Seidlerovo nábřeží naproti krajskému soudu vytipoval pro hotel nebo rezidenci Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Vedení obvodu Slezská Ostrava zkoumalo, zda je reálné, aby projekt luxusního hotelu na takovém místě uspěl.

„Starosta Richard Vereš udělal mimo jiné předběžné konzultace mezi potenciálními zájemci. Hotelový trh není vůbec jednoduchý, důležité je také získat vhodný hotelový řetězec,“ přiblížila Baránková Vilamová.

„Zmíněné území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. Původně kompaktní městská zástavba tvořící centrum Slezské Ostravy vyvažovala významově Moravskou Ostravu na druhém břehu řeky. V minulém století území protnula klíčová dopravní tepna, Bohumínská ulice,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Vávra s tím, že nová stavba by tak dotvořila panorama Slezské Ostravy.

„Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou města, návrh by měl tedy zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky,“ dodal.

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Momentálně je v Ostravě šest čtyřhvězdičkových hotelů, pět hvězd nemá žádný. První by měl vzniknout v plánovaném mrakodrapu Ostrava Towers Complex.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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