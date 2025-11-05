Hromadná nehoda kvůli srážce s jelenem. Frekventovaný tah v Ostravě stál

Autor:
  10:02
Srážka s jelenem zastavila ve středu ráno provoz na frekventované čtyřproudové silnici z Ostravy na Havířov. Postupně zde do sebe narazila tři auta, provoz musel být kvůli nehodě odkloněn.
Fotogalerie2

Provoz na frekventované Rudné v Ostravě ochromily ve středu ráno hned dvě nehody. (5. 11. 2025) | foto: Policie ČR

K havárii došlo před šestou hodinou ranní v Rudné ulici. „Podle prvotních informací jelo osobního vozidlo značky Toyota směrem na Ostravu, přičemž došlo ke střetu s jelenem. Za touto nehodou došlo ke střetu dalších dvou vozidel, kdy jeden z řidičů nestihl zareagovat na před ním zastavující automobil,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Provoz na frekventované Rudné v Ostravě ochromily ve středu ráno hned dvě nehody. (5. 11. 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nehoda se obešla bez zranění posádek aut, avšak způsobila na frekventované silnici kolony, policisté museli dopravu odklánět přes Šenov. Obnovit provoz se podařilo až před devátou hodinou, kvůli pokračujícím kolonám ale vybídla policejní mluvčí řidiče k obezřetnosti.

Na Rudné se ráno stalo stala i další nehoda, tentokrát v opačném směru. Zde zůstal provoz zachován.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:20

Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy

Děti i dospělí budou moci i letos zadarmo bruslit v centru Ostravy. Zastupitelé města podpořili provoz ledového kluziště na náměstí Dr. E. Beneše dotací tři miliony korun.

4. listopadu 2025  14:21

Od vyhozené baterie z elektrokoloběžky vzplál v Karviné popelářský vůz

Byl to obrovský šok. Když nedávno popelářský vůz v Karviné svážel odpad, najednou si řidič všiml, že uvnitř sběrné nádoby něco hoří. Hrozilo, že plameny pohltí celý vůz. Zareagoval pohotově a...

4. listopadu 2025  11:35

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:19

O zámky a hrady na severní Moravě byl výjimečný zájem. Pomohly i atraktivní akce

Vyšší návštěvnost než loni, a někde dokonce rekordní počty lidí hlásí kasteláni zámků a hradů z Moravskoslezského kraje. Přálo jim chladnější letní počasí i stále početnější a atraktivnější akce.

3. listopadu 2025  14:18

Ochrana a rozšiřování zeleně ve městě. Ostrava má hotovou koncepci

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) dokončil koncepci zeleně pro Ostravu. Materiál má přinést lepší péči o zeleň a nasměrovat její další využívání.

3. listopadu 2025  12:14

Z automobilky Hyundai vyjelo méně vozů než loni, Tatra doufá v navýšení výroby

Česká ekonomika roste, ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst HDP 2,7 procenta. O něco hůře je na tom ovšem jedna z jeho stěžejních částí – automotive. Jeho nejvýraznější zástupci v...

3. listopadu 2025  8:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru

Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až do konce roku každý den po setmění k vidění v industriálním areálu Dolních Vítkovic. V sobotu zde...

2. listopadu 2025  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.