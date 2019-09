V Ostravě zahájili akce k výročí revoluce, na listopad vzpomínal i Nohavica

Nohavica vzpomíná: Zpívaly se mnou tisíce lidí Známý písničkář Jaromír Nohavica, který pochází z Ostravy a dvacet let žije v Mariánských Horách, zahájil sérii sametových videorozhovorů s 11 osobnostmi, které se podílely na revolučních událostech v listopadu 1989 nebo se výrazně podepsaly na životě Ostravy v posledních třiceti letech. „Málokdo ví, že jsem v Praze zpíval jako první. O víkendu se k nám doneslo, že se tam něco děje. V úterý jsem do Prahy jel. Ve středu jsem uprostřed Václaváku zvonil klíči. Ve čtvrtek se mnou tisíce lidí zpívaly píseň Když mě brali za vojáka,“ vzpomíná na listopad 1989 Nohavica v talkshow Petra Bohuše. Na otázku, co by změnil v Ostravě k lepšímu, zmínil, že by uvítal například opravu chodníků. Ale nechtěl brblat. „Když vidím něco, co se mi nelíbí, snažím se to změnit.“ Obšírněji se rozpovídal o tom, na co podle něj lidé za uplynulých 30 let zapomněli. „Tehdy mi bylo 36 let a dostal jsem svobodu. Dostal jsem ji trochu darem, dostal jsem ji trochu nezaslouženě, ale dostal jsem ji. A jako bychom zapomněli, že svoboda znamená šance. Šanci můžeš využít, můžeš ji nevyužít, ale máš ji. A lidi jako by zapomněli, že když šance leží vedle tebe na zemi, tak se pro ni shýbni a zkus to, než abys do ní kopnul... Když máš to štěstí, že máš svobodu, tak ji využij a jdi,“ líčil písničkář. Město bude nové videorozhovory s osobnostmi zveřejňovat každý čtvrtek v pravé poledne na webové adrese: www.ostrava30.cz. Dalším hostem bude příští týden Belgičan David Girten, který v Ostravě žije už deset let a provozuje tu bistro. Petr Bohuš poté vyzpovídá na Bolt Toweru i další osobnosti, například podnikatele Jana Světlíka, výtvarníka Eduarda Ovčáčka, ředitelku festivalu Colours of Ostrava Zlatu Holušovou, herce Tomáše Jirmana, zpěvačku Vladivojnu La Chiu, novináře a chartistu Jana Krále, ředitelku Ostravského muzea Jiřinu Kábrtovou nebo bývalého primátora Petra Kajnara. (les) Jaromír Nohavica