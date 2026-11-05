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Věž ostravské radnice bude kvůli rekonstrukci až do jara uzavřená

Petra Sasínová
  6:47
Nová radnice s vyhlídkovou věží

Nová radnice s vyhlídkovou věží | foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Věž Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě
Vyhlídková věž v Ostravě
Od roku 1933 je ve výšce 73 metrů i vyhlídkový ochoz, ze kterého je vidět nejen...
Ostrava stále drží primát nejrozlehlejšího radničního areálu v České republice.
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Modernizace čeká od začátku listopadu frekventované informační centrum v ostravské Nové radnici, které slouží zároveň jako vstup na vyhlídkovou věž. Rekonstrukce za osm milionů přinese rozšíření a zatraktivnění prostor pro návštěvníky.

„Po dobu stavebních prací bude uzavřeno nejen infocentrum, ale také vyhlídková věž,“ sdělila mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná.

Plocha centra umístěného v šestém patře, ze kterého pokračuje další výtah na terasu věže, se rekonstrukcí zvětší z 54 na 91 metrů čtverečních. „Nové uspořádání nabídne přehlednější a komfortnější prostředí, odpočinkovou zónu, interaktivní prvky a modernizovanou prodejní část,“ shrnul Jiří Šimon, jednatel společnosti Černá louka, pod kterou informační centra v Ostravě spadají.

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Větší prostor dostane mimo jiné prezentace turistických cílů, regionálních produktů a suvenýrů. „Architektonické řešení propojí světlé plochy s tmavým vybavením a výraznými zelenomodrými stěnami, které odkazují na vnější podobu radniční věže,“ přiblížil Šimon.

Nové řešení bude vycházet z jednotného manuálu interiérů informačních center v celém kraji. Na vyhlídku ve výšce 73 metrů, kterou ročně navštíví více než padesát tisíc lidí, budou moci návštěvníci zase vyjet v březnu příštího roku.

25. července 2023

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