Věž ostravské radnice bude kvůli rekonstrukci až do jara uzavřená

„Po dobu stavebních prací bude uzavřeno nejen infocentrum, ale také vyhlídková věž,“ sdělila mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná.
Plocha centra umístěného v šestém patře, ze kterého pokračuje další výtah na terasu věže, se rekonstrukcí zvětší z 54 na 91 metrů čtverečních. „Nové uspořádání nabídne přehlednější a komfortnější prostředí, odpočinkovou zónu, interaktivní prvky a modernizovanou prodejní část,“ shrnul Jiří Šimon, jednatel společnosti Černá louka, pod kterou informační centra v Ostravě spadají.
|
Ostrava po půl století renovuje ručičky hodin na radniční věži. Opět budou svítit
Větší prostor dostane mimo jiné prezentace turistických cílů, regionálních produktů a suvenýrů. „Architektonické řešení propojí světlé plochy s tmavým vybavením a výraznými zelenomodrými stěnami, které odkazují na vnější podobu radniční věže,“ přiblížil Šimon.
Nové řešení bude vycházet z jednotného manuálu interiérů informačních center v celém kraji. Na vyhlídku ve výšce 73 metrů, kterou ročně navštíví více než padesát tisíc lidí, budou moci návštěvníci zase vyjet v březnu příštího roku.
|
25. července 2023