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Při požáru kuchyně plameny popálily muže, převezli ho v kritickém stavu

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  17:51

Zásah hasičů při požáru bytu v Ostravě-Porubě. (7. října 2026) | foto: HZS Moravskoslezského kraje

Vážné popáleniny utrpěl devětatřicetiletý muž při středečním požáru bytu v Ostravě-Porubě. Záchranáři jej v kritickém stavu převezli do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Požár zasáhl kuchyň bytu v nejvyšším podlaží šestipatrového bytového domu. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 250 tisíc korun.

Hasiči dostali informaci o požáru okolo 9:30. Na místo vyjely tři profesionální jednotky z ostravských stanic Poruba, Zábřeh a Fifejdy.

„Hasiči po příjezdu okamžitě zahájili hasební práce. Požár, který zasáhl kuchyň bytu, zlikvidovali jedním vodním proudem a jeho obyvatele zachránili a předali do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

„Muž utrpěl popáleniny na více než 20 procentech tělesného povrchu, především v horní polovině těla, a měl zasažené také dýchací cesty. Kvůli vážnému inhalačnímu traumatu mu lékařka zajistila dýchací cesty intubací a napojila jej na umělou plicní ventilaci,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Šedovičová.

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Požár hasiči lokalizovali během 15 minut, dalších 15 minut jim zabrala jeho likvidace. K odvětrání prostor použili přetlakovou ventilaci. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.

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