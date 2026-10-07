Při požáru kuchyně plameny popálily muže, převezli ho v kritickém stavu

Hasiči dostali informaci o požáru okolo 9:30. Na místo vyjely tři profesionální jednotky z ostravských stanic Poruba, Zábřeh a Fifejdy.
„Hasiči po příjezdu okamžitě zahájili hasební práce. Požár, který zasáhl kuchyň bytu, zlikvidovali jedním vodním proudem a jeho obyvatele zachránili a předali do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
„Muž utrpěl popáleniny na více než 20 procentech tělesného povrchu, především v horní polovině těla, a měl zasažené také dýchací cesty. Kvůli vážnému inhalačnímu traumatu mu lékařka zajistila dýchací cesty intubací a napojila jej na umělou plicní ventilaci,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Šedovičová.
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Požár hasiči lokalizovali během 15 minut, dalších 15 minut jim zabrala jeho likvidace. K odvětrání prostor použili přetlakovou ventilaci. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.