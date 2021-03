Začala rekonstrukce Oblouku, symbolu Poruby. Opravy potrvají přes rok

„Oblouk rekonstrukci nutně potřeboval. Z dříve reprezentativního vjezdu do Poruby se postupem času stávalo zanedbané místo. Radnice obvodu mnoho let hledala cesty, jak domu vrátit jeho původní lesk. Ale vždy to naráželo na majetkové vztahy. To se změnilo, až když jsme v říjnu 2019 koupili od společnosti Residomo jejich podíl, tedy 128 bytů,“ řekla starostka obvodu Lucie Baránková Vilamová.

Byty v Oblouku patřily původně třem vlastníkům, včetně bytového družstva – tomu zůstal jediný vchod z dvanácti. Zbytek je v majetku obvodu, který se nyní pustil do rekonstrukce fasády i střechy, zateplení půd, sanace sklepů, hydroizolace budovy, nátěrů oken, výměny výkladů a dalších prací.

Nový kabát tak dostane téměř celý Oblouk, s výjimkou domu s věžičkou, jenž patří družstvu.

Po více než šesti měsících jednání radnice o opravě celého objektu s využitím dotací se totiž členové bytového družstva nakonec rozhodli, že svůj vchod opravovat nechtějí.

„Rekonstrukce začíná na obou koncích Oblouku a bude postupovat směrem do středu. Prostřední vchody by se měly začít opravovat v červnu. Budeme se snažit co nejméně komplikovat život nájemníkům, ale bez omezení se to samozřejmě neobejde. Prosíme je proto o shovívavost a opatrnost. Více než rok se budou pohybovat na stavbě,“ řekla starostka.