V Ostravě podepsali nové vedení, vznikla pětikoalice s primátorem z ODS

Koalice bude mít v pětapadesátičlenném zastupitelstvu převahu 37 hlasů. Původní, vniklá po podzimních volbách, se rozpadla kvůli štěpení ANO.

V jedenáctičlenné radě bude mít hnutí ANO pět míst, uskupení SPOLU dva zástupce včetně primátora, stejný počet míst připadne hnutí Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti obsadí po jednom postu.

Subjekty se dlouhou dobu nebyly schopny dohodnout na obsazení křesla primátora, o které usilovalo ANO i SPOLU. Problémem bylo i početní zastoupení jednotlivých uskupení v radě města. ODS měla primátora naposledy v roce 2002.

„Bylo zřejmé, že už není prostor na další vyjednávání. Musím ocenit kolegy z ANO, kteří už netrvali na většině v radě, čímž se jednání odblokovala,“ uvedl Jan Dohnal.

Na dotaz portálu iDNES.cz, v čem by pro Ostravu měl být výhodný primátor z ODS, Dohnal řekl, že není uvnitř politického zemětřesení v hnutí ANO, což může znamenat stabilitu. „No a pak samozřejmě využití mých kontaktů do Prahy a na vládu, takže si myslím, že to pro Ostravu bude přínosné,“ je přesvědčený.