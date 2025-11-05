Dívku na zastávce osahával cizí muž, kriminalisté hledají svědka z fotografie

Možného svědka sexuálního útoku, který se odehrál v polovině září na tramvajové zastávce v Ostravě-Přívoze, hledají kriminalisté. Zveřejnili fotografii muže, který by mohl svou výpovědí přispět k objasnění případu, kdy pachatel na ulici osahával dívku.

Ostravští kriminalisté hledají tohoto muže, který svým svědectvím může napomoci objasnit sexuální obtěžování na zastávce MHD. | foto: Policie ČR

„Podle dosud zjištěných informací měl v polovině září kolem poledne neznámý pachatel přistoupit k mladé dívce na tramvajové zastávce MHD Náměstí Sv. Čecha v Ostravě Přívoze, kdy tuto začal osahávat na intimních partiích. Jakmile se začala bránit, pachatel z místa utekl neznámo kam,“ popsala mluvčí Eva Michalíková případ, o němž policisté informovali až nyní.

Hledají muže ze snímku, který by jim mohl svou výpovědí pomoci s objasněním tehdejšího dění.

„V případě poznatků k jeho osobě neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ doplnila mluvčí.

