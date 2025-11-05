„Podle dosud zjištěných informací měl v polovině září kolem poledne neznámý pachatel přistoupit k mladé dívce na tramvajové zastávce MHD Náměstí Sv. Čecha v Ostravě Přívoze, kdy tuto začal osahávat na intimních partiích. Jakmile se začala bránit, pachatel z místa utekl neznámo kam,“ popsala mluvčí Eva Michalíková případ, o němž policisté informovali až nyní.
Hledají muže ze snímku, který by jim mohl svou výpovědí pomoci s objasněním tehdejšího dění.
„V případě poznatků k jeho osobě neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ doplnila mluvčí.
