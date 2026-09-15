Incident se stal v pátek a hojně o něm referují polská média a sociální sítě. Heisig totiž jen dva dny předtím vyrazil na charitativní Hornoslezskou cestu pro Marcelinu, což je jméno jeho partnerky.
Třicetiletá žena onemocněla rakovinou děložního čípku a o šest let starší Jakub chtěl cestou podél historických hranic Horního Slezska dlouhou asi 800 kilometrů upozornit na její stav a získat peníze potřebné na co nejkvalitnější léčbu.
U našich severních sousedů jsou navíc poměrně známým párem, zúčastnili se totiž populárního pořadu polské televize Postav si domov a neúnavně propagují ekologický životní styl. Vychovávají spolu vlastní dceru a další dvě děti z Marcelina předchozího vztahu. Žena je navíc i nyní těhotná.
Jenže Heisig při své pouti na speciálně upraveném kole dojel jen do Ostravy. Tam ho někdo zmlátil, podle jeho vyjádření útočníci mluvili polsky.
„Muži polského původu křičeli, že je Ukrajinec a banderovec. Důvodem byl klobouk v barvách Horního Slezska. Věc je nahlášena české policii,“ upozornil na případ na síti X list Gazeta Wyborcza.
Heisiga se redakci iDNES.cz nepodařilo kontaktovat, policie však přislíbila ještě dnes své vyjádření.
Podle polských médií byl muž napaden, když se v centru Ostravy vracel ke kolu z obchodu, podle některých zdrojů se však Jakub zastavil na známé ostravské Stodolní ulici, která je v pátek večer zaplněné početnými návštěvníci z Polska. A ti při pohledu na klobouček nejen v hornoslezských, ale také ukrajinských barvách zareagovali notně agresivně. Ani si nevšimli polského nápisu Horní Slezsko na klobouku.
Naštěstí Heisig neutrpěl těžká zranění, byť byl notně potlučený. Po ošetření na ambulanci ostravské nemocnice byl propuštěn do domácího léčení. V jízdě údajně chtěl pokračovat, ale partnerka ho přesvědčila, aby toho zanechal.
Konce jízdy však může litovat jen napůl. Zatímco chtěl získat na podporu léčby své partnerky 300 tisíc zlotých, tedy přibližně 1,8 milionu korun, i díky tomu, co se stalo, přispěli lidé do sbírky už více než jednou tolik. V úterý dopoledne bylo na sbírkovém účtu polského dobročinného webu 626 tisíc zlotých, tedy 3,7 milionu korun.
Horní Slezsko je část historické země Slezsko s většinou území na jihu Polska, ale s přesahem i do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Největšími městy jsou na tomto území Katovice, Ostrava a Opolí a sahá až k Jablunkovu na Frýdecko-Místecku a k Jeseníku.