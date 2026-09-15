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Poláka na charitativní jízdě zbili v Ostravě. Zřejmě krajané kvůli „ukrajinské“ hučce

Josef Gabzdyl
  10:23
Polák Jakub Heisig ukazuje po napadení v Ostravě klobouček v barvách Horního...

Polák Jakub Heisig ukazuje po napadení v Ostravě klobouček v barvách Horního Slezska. Útočníci si však mysleli, že jde o Ukrajince. (15. září 2026) | foto: Gazeta Wyborcza

Polák Jakub Heisig po napadení v Ostravě, zranění naštěstí nebyla vážná, byť...
Trasa po historických hranicích Horního Slezska, kterou plánoval Jakub Heisig...
Polák Jakub Heisig před startem charitativní jízdy Horním Slezskem pro svou...
Polák Jakub Heisig před startem charitativní jízdy Horním Slezskem pro svou...
6 fotografií
Policie v Ostravě vyšetřuje napadení Poláka Jakuba Heisiga, který kvůli utrpěným zraněním přerušil charitativní jízdu na kole česko-polským pohraničím. Napadený tvrdí, že na něj nejspíše zaútočili polští krajané kvůli tomu, že měl žluto-modrý klobouček. To jsou však barvy nejen Ukrajiny, ale také historické země Horní Slezsko.

Incident se stal v pátek a hojně o něm referují polská média a sociální sítě. Heisig totiž jen dva dny předtím vyrazil na charitativní Hornoslezskou cestu pro Marcelinu, což je jméno jeho partnerky.

Třicetiletá žena onemocněla rakovinou děložního čípku a o šest let starší Jakub chtěl cestou podél historických hranic Horního Slezska dlouhou asi 800 kilometrů upozornit na její stav a získat peníze potřebné na co nejkvalitnější léčbu.

U našich severních sousedů jsou navíc poměrně známým párem, zúčastnili se totiž populárního pořadu polské televize Postav si domov a neúnavně propagují ekologický životní styl. Vychovávají spolu vlastní dceru a další dvě děti z Marcelina předchozího vztahu. Žena je navíc i nyní těhotná.

Jenže Heisig při své pouti na speciálně upraveném kole dojel jen do Ostravy. Tam ho někdo zmlátil, podle jeho vyjádření útočníci mluvili polsky.

„Muži polského původu křičeli, že je Ukrajinec a banderovec. Důvodem byl klobouk v barvách Horního Slezska. Věc je nahlášena české policii,“ upozornil na případ na síti X list Gazeta Wyborcza.

Polák Jakub Heisig po napadení v Ostravě, zranění naštěstí nebyla vážná, byť velmi bolestivá. (15. září 2026)
Polák Jakub Heisig ukazuje po napadení v Ostravě klobouček v barvách Horního Slezska. Útočníci si však mysleli, že jde o Ukrajince. (15. září 2026)
Trasa po historických hranicích Horního Slezska, kterou plánoval Jakub Heisig absolvovat. (15. září 2026)
Polák Jakub Heisig před startem charitativní jízdy Horním Slezskem pro svou těžce nemocnou partnerku. (15. září 2026)
Polák Jakub Heisig před startem charitativní jízdy Horním Slezskem pro svou těžce nemocnou partnerku. (15. září 2026)
6 fotografií

Heisiga se redakci iDNES.cz nepodařilo kontaktovat, policie však přislíbila ještě dnes své vyjádření.

Podle polských médií byl muž napaden, když se v centru Ostravy vracel ke kolu z obchodu, podle některých zdrojů se však Jakub zastavil na známé ostravské Stodolní ulici, která je v pátek večer zaplněné početnými návštěvníci z Polska. A ti při pohledu na klobouček nejen v hornoslezských, ale také ukrajinských barvách zareagovali notně agresivně. Ani si nevšimli polského nápisu Horní Slezsko na klobouku.

Naštěstí Heisig neutrpěl těžká zranění, byť byl notně potlučený. Po ošetření na ambulanci ostravské nemocnice byl propuštěn do domácího léčení. V jízdě údajně chtěl pokračovat, ale partnerka ho přesvědčila, aby toho zanechal.

Konce jízdy však může litovat jen napůl. Zatímco chtěl získat na podporu léčby své partnerky 300 tisíc zlotých, tedy přibližně 1,8 milionu korun, i díky tomu, co se stalo, přispěli lidé do sbírky už více než jednou tolik. V úterý dopoledne bylo na sbírkovém účtu polského dobročinného webu 626 tisíc zlotých, tedy 3,7 milionu korun.

Horní Slezsko je část historické země Slezsko s většinou území na jihu Polska, ale s přesahem i do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Největšími městy jsou na tomto území Katovice, Ostrava a Opolí a sahá až k Jablunkovu na Frýdecko-Místecku a k Jeseníku.

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