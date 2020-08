Ostrava řeší rekordní pokutu kvůli hazardu, hrozí i žaloby firem

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím Ostravě pokutu 1,078 milionu za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující hazardní hry. Proti rozhodnutí byl podán rozklad, není tedy pravomocné,“ řekl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Správní řízení začalo v roce 2018. Úřad nemá stanovené lhůty, ale Švanda odhadl, že konečný verdikt padne asi do roka od podání rozkladu.

Dodal, že výše pokuty pro Ostravu souvisí s velikostí dotčeného území, závažností i délkou protisoutěžního jednání města, které trvalo od ledna 2017 do 30. června 2019.

V té době platila v Ostravě první vyhláška regulující hazard. Provozovatelé heren tvrdili, že je diskriminační, protože v každém z 23 městských obvodů platila jiná pravidla pro hazardní hry.

Primátor: Vyhláška snížila kriminalitu

I antimonopolní úřad tím zdůvodnil správní řízení: „Město povolilo hazardní hry jen ve vymezených místech, aniž byl jejich výběr proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií.“

Ostravě hrozila pokuta až deset milionů, ale i kdyby musela uhradit desetinu, půjde o rekordní sumu. Nejvyšší pokutu za posledních šest let platila v roce 2015, a to 200 tisíc korun za chybu při veřejné zakázce. Ale nejde jen o to. Pokud úřad potvrdí protizákonnost již neplatné vyhlášky regulující hazard, hrozí městu kromě pokuty i spory s provozovateli heren o odškodné. A to může být mnohonásobně vyšší.

Primátor Ostravy Tomáš Macura věří, že město starší vyhlášku uhájí a pokutu platit nebude: „V rozkladu jsme uvedli zásadní námitky, které nemohu z taktických důvodů komentovat. Můžeme být rádi, že se díky protiloterijní vyhlášce snížil rozsah patologických jevů spojených s hazardem, ubylo kriminality a zlepšil se veřejný prostor. I proto jsme loni schválili novou, ještě přísnější regulaci hazardu.“