Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty

Petra Sasínová
  14:32
Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích opakovaně okradl ženu na vozíku a její asi sedmdesátiletou špatně pohyblivou matku. Již dříve trestaný muž si hendikepovanou ženu vytipoval přes internetovou seznamku.

Tím, že si asi padesátiletá imobilní žena hledala prostřednictví internetu partnera, všechno začalo. Když si nového známého, který se údajně chtěl stát jejím životním partnerem, přivedla domů, dopadlo to hned špatně.

Sedmapadesátiletý muž se nabídl ženám, že jim dojde na nákup. „Jeho nová přítelkyně mu dala z peněženky, ve které bylo 13 tisíc, tisícovku na nákup a k tomu seznam surovin. Muž odešel, ale s nákupem se nevrátil,“ líčil šéf ostravského oddělení obecné kriminality Radovan Dubový.

Starší žena až druhý den zjistila, že jí v peněžence chybí i zbývající peníze, a oznámila to policii. Měla podezření, že je v nestřežené chvíli vzal právě dceřin známý. Ta však policistům tvrdila, že by to neudělal, a že musí jít o nedorozumění.

Kriminalistům se nicméně podařilo podezřelého vypátrat a vyslechnout. Tvrdil, že nic neudělal. K ženám se ale zanedlouho vrátil pod záminkou, že jim chce vše vysvětlit. „Opět ale využil chvíle, kdy se vzdálila seniorka a bezmocné mladší ženě ukradl z peněženky devět tisíc,“ líčil kriminalista.

Komplicové se převlékli za policisty

To už ztratila iluze o novém známém i mladší žena. A následovala další krádež, kterou muž zorganizoval. Tentokrát k ženám z Vítkovic poslal svého mladšího kamaráda a tehdejší družku. Vydávali se za policisty, kteří přišli ohledat místo činu krádeže.

Komplic hlavního obviněného měl na sobě policejní bundu a pro větší důvěryhodnost předstíral telefonát s nadřízeným, který mu říkal, jak má postupovat při zajištění stop. „Nakonec se zmocnili věcí za asi 35 tisíc. Ženám vzali mobilní telefony, tablety, hotovost,“ líčil Dubový.

Počtvrté ženy navštívil sám původní zloděj. Zjistil si, že braly důchod. „Bylo mu asi všechno jedno. Čekal ho totiž nástup do vězení za loupež, kterou spáchal v jiném kraji. Ve výkonu trestu měl strávit čtyři roky,“ uvedl kriminalista.

Podvodníci vybrali špatného taxikáře. Překazil jim plány na okradení seniora

Ženy ho tentokrát nechtěly pustit do bytu. Seniorka se marně snažila zabouchnout před ním dveře, ale byl silnější. „Povalil ji na zem a odcizil kabelku s peněženkou. Mladší ženě na vozíku vytrhl telefon, který držela v ruce, a i tu povalil na zem,“ popisoval Dubový. Obě skončily v nemocnici. Sebral jim dalších deset tisíc.

Muži, kterého policisté vzápětí dopadli, hrozí až desetiletý trest. Jeho komplic, který se vydával za policistu, by mohl strávit ve vězení až pět roků a partnerce hrozí dva roky za mřížemi. Ženy dostaly část ukradených věcí zpátky.

