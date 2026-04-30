„K explozi nádrže CNG došlo s největší pravděpodobností v době čerpání této pohonné hmoty. K následnému požáru nedošlo. Byl ale zraněn řidič, který byl v době exploze naštěstí mimo vozidlo. Se zraněním byl převezen do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
„Na místo vyjely tři jednotky hasičů, profesionální z Fifejd a Přívozu a také dobrovolná jednotka z Radvanic,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Policisté okolo místa exploze vymezili bezpečný perimetr a uzavřeli čerpací stanici, silnice jsou však průjezdné. Událost dále vyšetřují policisté ve spolupráci s hasiči.
