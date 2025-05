Řidič pod vlivem alkoholu a drog způsobil čelní srážku. Pět lidí se zranilo, i dítě

K havárii došlo kolem sedmé hodiny večer. „Podle zjištěných informací měl řidič vozidla BMW, černé barvy a polské registrační značky jet po silnici I/56 směrem od Ostravy, přičemž zřejmě nezvládl řízení a při projíždění levotočivou zatáčkou najel autem do protisměru, kde právě projíždělo také vozidlo BMW X6 české registrační značky, a došlo k čelní srážce,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

V BMW, které podle vyšetřování dopravní nehodu způsobilo, cestovaly dva lidé. Řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem okolo jedné a půl promile, pozitivní u něj byl také test na drogy. Jeho vážně zraněná spolujezdkyně zůstala v autě zaklíněna a pomocí hydraulického zařízení ji museli vyprostit hasiči. „V druhém vozidle BMW X6 cestovaly tři osoby, včetně jednoho nezletilého dítěte. Tento řidič nebyl pod vlivem alkoholu ani drog, což potvrdily výsledky testů,“ doplnila Michalíková.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří po příjezdu zajistili obě vozidla proti požáru a zahájili záchranné práce. „Na místě se nacházelo pět zraněných osob, čtyři z nich byly po našem příjezdu mimo vozidla. Jednu osobu jsme museli z auta vyprostit za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení,“ informoval krajský mluvčí hasičů Petr Andráško.

„Dvaadvacetiletá žena, která zůstala zaklíněná ve vozidle, utrpěla poranění pánve, dolní končetiny a páteře. Byla uvedena do umělého spánku, zasahující lékař provedl intubaci jejích dýchacích cest a převedl pacientku na umělou plicní ventilaci,“ popsal mluvčí zdravotní záchranné služby Lukáš Humpl.

Ošetřena musela být také sedmiletá dívka z druhého vozu, a to s poraněním hlavy. „Muž ve věku padesát let byl zraněn na horní a dolní končetině. O šest let mladší žena utrpěla poranění hrudníku a jednatřicetiletý muž pak poranění zad,“ dodal Humpl s tím, že tito zranění byli sanitkami přepraveni do ostravských nemocnic.

Kriminalisté nyní hledají svědky, kteří by pomohli objasnit příčiny nehody. „Také žádají řidiče vozidel, kteří místem v danou dobu projížděli, a jejich vozidlo případně disponuje palubní kamerou, aby se obrátili na tísňovou linku 158,“ uvedla Eva Michalíková.