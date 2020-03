Hroby i hřiště. Ostrava řeší budoucnost parku u chystané koncertní haly

Sad Dr. Milady Horákové v centrálním obvodu Moravská Ostrava není místem, na které by někdo mohl být hrdý. Magistrát i s obvodním úřadem centrálního obvodu to však chtějí změnit a lokalitu zvelebit. Bude to nutné, neboť i okolí se v následujících letech výrazně promění.