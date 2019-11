Vytížené výpadovce z Ostravy hrozí další zahuštění, vzniknou u ní kanceláře

„Provoz je tady hodně silný, ráno i odpoledne, ale nejde o náš obvod, takže to nemůžeme nijak ovlivnit,“ řekl starosta nedalekého ostravského obvodu Petřkovice Ivo Mikulica z ODS.

„Soubor administrativních budov ‚Přívoz Office‘ disponuje potenciálem přibližně dva tisíce pracovních míst v plochách, rozsahu a prostorech, které se v lokalitě a stávajících objektech prakticky nevyskytují,“ píše se v oznámení záměru.

Dvě tisícovky lidí, které by se snažily ráno dostat v dopravní špičce do práce, by výrazně zhoršily už tak napjatou dopravní situaci. A ve skutečnosti může jít o ještě více lidí, kapacitní možnosti tří plánovaných budov umožňují, podle oznámení záměru, vznik až 3 456 pracovních míst.

To vše v situaci, kdy sousední Outlet Arena Moravia (OAM) stále nemá vyřešeno napojení na nedalekou okružní dálniční křižovatku v Ostravě-Přívoze, které by příjezd do areálu a dopravní situaci v okolí výrazně zlepšilo.

Bez něj by se úředníci do nových budov museli dostávat stávající cestou.

Termín napojení centra na okružní křižovatku není jistý

K záměru se už v „Územně plánovací informaci o podmínkách využívání území“ vyjádřil i útvar hlavního architekta ostravského magistrátu. O dopravě se v textu příliš nezmiňuje, „důrazně“ ale upozorňuje na to, že jde vzhledem k poloze o důležitou „vstupní bránu města“, pročež je důležité zvolit „architektonické řešení odpovídající významu této lokality“.

„O tom, že by Ostrava podmiňovala stavbu vyřešením dopravního napojení, nevím,“ sdělil primátor Tomáš Macura.

O termínu napojení na okružní křižovatku, která by mohla stávající dopravní problém vyřešit, zatím není nic konkrétního známo.

„V současné době má investor (OAM, pozn. red.) prostor ke zpracování projektové dokumentace, jejímž výstupem bude návrh dopravního napojení pouze sjezdem a prostřednictvím vybudování pátého ramene okružní křižovatky,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Pro vyřešení této záležitosti není žádné časové omezení,“ dodala.

Hotovo by mělo být už v roce 2021

A o datu, kdy by mohlo být napojení areálu dokončeno, nemají zatím jasno ani zástupci nedaleké Outlet Areny, která se o napojení stará.

„Usilujeme o výstavbu dálničního sjezdu a do budoucna s ním určitě počítáme, ale jedná se o náročný projekt s velmi složitým povolovacím procesem,“ podotkl Petr Leder, ředitel ostravské OAM.

„Jsme přesvědčeni, že dopravní situace v okolí arény se po výstavbě a rozšíření křižovatky na Slovenské ulici a instalaci semaforů v Hlučínské ulici posunula o úroveň výše,“ zmínil.

Podle zástupců Asentalu je na řešení dopravního napojení ještě dost času. „Projekt je momentálně teprve ve fázi záměru, který čeká další rozpracování,“ řekla PR manažerka společnosti Asental Land Kateřina Zajíčková.

Podle oznámení záměru ale chce Asental začít se stavbou už v příštím roce, hotovo má být v roce 2021.