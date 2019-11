Obžalovaný za drogy se málem proškrábal přes zeď z cely, vodí ho ozbrojenci

13:12 , aktualizováno 13:12

Vypadá to skoro nepřiměřeně, když obžalovaného z nevelkých drogových deliktů přivádějí do soudní síně strážní vězeňské služby v plné výzbroji. Jenže Roman Piteľ se málem proškrábal přes zeď z ostravské vazební věznice do budovy krajského soudu, odkud chtěl uprchnout na svobodu.