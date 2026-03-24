Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného prostoru.

Budova radnice v Ostravě-Jihu | foto: Archiv MF DNES

Jedná se o pět pozemků o celkové výměře kolem sedmi tisíc metrů čtverečních ve čtyřech lokalitách v různých částech obvodu.

„Vnímám tento záměr jako správný. Zlepšení služeb i nabídka kvalitního bydlení je cestou, jak čelit trendu stárnutí populace a úbytku obyvatel,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.

Dodal, že jde o neadresné záměry. Nakládání s pozemky musejí schvalovat zástupci města Ostravy, protože obvod je má pouze ve správě.

Podle místostarosty Jihu Radima Ivana jde o dříve vytipované lokality s potenciálem dalšího rozvoje. „Ostrava-Jih je město samo o sobě (bydlí v něm zhruba třetina obyvatel Ostravy, tedy přes 80 tisíc lidí – pozn. red.) a uvnitř něj stále existují místa, která čekají na nový život,“ uvedl Ivan, který má strategický rozvoj nejlidnatějšího ostravského obvodu na starosti.

„Chceme, aby se tato území proměnila v kvalitní městské prostory s bydlením, službami a novými pracovními příležitostmi,“ podotkl místostarosta.

Dodal, že obvod dává zájemcům jasný rámec, ale zároveň nechává prostor pro kreativní nápady.

Například v části Dubina se jedná o lokalitu mezi ulicí Františka Formana a stejnojmennou základní školou. Dle územního plánu lze pozemek využít k občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktuře či jako veřejné prostory, zelené nebo vodní plochy.

„Případný zájemce předloží vizualizaci stavby. Pro území je zpracován výkres prostorové regulace,“ podotkla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Podklady ke strategickým pozemkům Jihu připravili architekti z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA.

V Hrabůvce čeká na investora lokalita kolem ulice Oráčova, která je určená pro zástavbu. Dále se jedná o pozemky kolem ulice Horní na Dubině.

„Tato plocha o výměře přes dva tisíce metrů čtverečních je vyčleněná pro bydlení a služby,“ informoval námětek primátora Ostravy Jiří Vávra. Další dva pozemky jsou u obchodního centra a Výškovické ulice.

V tomto balíku pozemků není lokalita Staňkovy ulice ve Výškovicích, která také patří ke strategickým a činovníci obvodu tam počítají s novou zástavbou.

Záměr společnosti, která tam měla zájem postavit pětadvacetipatrový mrakodrap, však vzbudil vlnu kritiky i protestní petici tamních obyvatel. Na základě toho nechalo vedení Jihu vypracovat pro oblast urbanistickou studii, která s tak vysokým domem nepočítá

