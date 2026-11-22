Mluvčí obvodu dodala, že konstrukce bude ukotvena pomocí mikropilot, které zajistí její stabilitu. „Součástí stavebních prací je také úprava odvodnění v okolí hodin,“ doplnila mluvčí.
Dvorský, který je mimo jiné autorem památníku obětem spojeneckého bombardování v srpnu 1944 v Ostravě-Zábřehu nebo památníku střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava, se s návrhem na monumentální hodiny přihlásil v roce 2024 do participativního rozpočtu Náš Jih.
Obyvatelé mu dali v hlasování potřebnou podporu a vedení radnice se s ním pak domluvilo na podrobnostech díla. „Design, co do tvaru, kompozice a povrchu, odkazuje na historii a genezi Ostravy do dnešní podoby,“ přiblížil autor.
Dílo tvoří tři do sebe zaklesnuté ploché ocelové konstrukce, které mohou připomínat těžní věže nebo jiné průmyslové objekty či stroje.
V horní části každého bloku jsou hodiny, které budou řízené rádiem. Konstrukce jsou opláštěné cortenovým plechem. Ten je charakteristický rezavě hnědým povrchem, jenž postupně získává přirozenou patinu a zároveň tvoří ochrannou vrstvu. Instalaci dokončí umělec v příštím roce.
Nové hodiny se objeví na náměstí Ostrava – Jih ve stejnojmenném obvodu.
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